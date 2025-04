Trasparenza e strati: come indossare tessuti trasparenti con stile? Proviamo a scoprire insieme quali sono i trend del momento

Nonostante la primavera timida e i numerosi acquazzoni le vetrine online e dei negozi in città ci proiettano già verso l’estate. Ma quali sono i trend del momento? Proviamo a scoprire insieme quelle che risultano le tendenze di capi e accessori da sfoggiare per l’estate 2025.

Come vestirsi quest’estate in città?

Se si resta in città è inevitabile dover seguire le regole della moda più glamour, senza però rinunciare al comfort. La linea di abbigliamento Patrizia Pepe su Answear.it risponde perfettamente a queste esigenze: jeans dal fitting morbido, t-shirt in cotone sbarazzine, gilet e pantaloni sartoriali da ufficio e ovviamente tantissimi vestiti in lino colorano la gamma ricercata nei tessuti e nelle linee.

Le summer vibes risultano già più che percepibili e tra gli accessori che non possono certamente mancare ci sono gli occhiali da sole, rigorosamente dal design retrò per un mix and match senza paragoni.

Altrettanto adatta la collezione Karl Lagerfeld con t-shirt in cotone basic con maniche in volant da abbinare a borse shopping bag in suede di pelle con logo traforato e sandali a zeppa in pelle.

Di giorno per chi resta in città si gioca con un look smart casual che strizza l’occhio allo streetwear ma chic, mentre la sera si osa con minidress scintillanti o jumpsuit con scollature profonde. Capo trendy del momento il gilet sartoriale, spesso indossato da solo per un look che sia sexy e sofisticato al tempo stesso. Per quanto riguarda le scarpe via libera a sandali minimal o gioiello e mules.

Come vestirsi quest’estate in vacanza?

Le vacanze estive fanno rima con mare, sole e relax. Il mondo della moda lo sa bene e propone outfit in cui i trend boho chic vanno a braccetto con soluzioni etniche e di forti ispirazioni anni ’70. Tra i capi assolutamente must have in valigia c’è il caftano, perfetto dalla spiaggia al tramonto, abbinato ad un costume intero oppure in combo con un pantalone palazzo oversize.

E per la sera? In questo caso si punta su versatilità e comfort senza rinunciare allo stile. Via libera ai maxidress con stampe all over da impreziosire con cintura in vita e gioielli XXL dorati che esaltano l’abbronzatura.

Per ciò che riguarda le bag è la borsa di paglia a trionfare: tanto in spiaggia quanto nei borghi marinari, si indossano dal mattino alla sera in combo con zeppe, platform, espadrillas o sandali gioiello.

Come vestirsi quest’estate se fa molto caldo?

Se le temperature sono alte ma non si vuole rinunciare al mondo fashion esistono alcuni trucchetti che dovresti conoscere. Per prima cosa è fondamentale prestare attenzione alla tipologia di tessuti, preferendo quelli leggeri e traspiranti ma soprattutto naturali. Non meno importanti i colori: bandito il nero e super approvato, invece, il bianco che dona luminosità ed evita di attirare eccessivamente i raggi del sole. Anche il fitting è importante: evitare soluzioni troppo aderenti migliora il comfort.

Dunque, con questi nostri consigli ora sei pronta ad affrontare l’estate 2025 con stile sapendo già in che modo direzionare il tuo shopping scegliendo le soluzioni più glamour del momento.