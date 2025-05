Delitto di Garlasco, spunta un nuovo nome: un ex vigile del fuoco Le indagini sull'omicidio di Chiara Poggi si arricchiscono di un nuovo testimone

Un nuovo nome nelle indagini

Nel corso delle indagini sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, è emerso il nome di Antonio, un ex vigile del fuoco ora in pensione. L'uomo è stato menzionato dai Carabinieri durante un interrogatorio con Daniela Ferrari, madre di Andrea Sempio, attuale indagato nel caso. La donna ha riferito di conoscere Antonio, ma di non avere contatti con lui da circa 25 anni, se non per sporadici messaggi di auguri durante le festività .

La reazione della madre di Sempio

Durante l'interrogatorio, Daniela Ferrari ha avuto un attacco di panico dopo aver sentito il nome di Antonio. L'avvocata di Sempio, Angela Taccia, ha dichiarato che la sua assistita si è sentita male e ha dovuto lasciare la caserma. La donna ha poi riferito di non comprendere il motivo per cui le fosse stato chiesto di Antonio, sottolineando la mancanza di un rapporto significativo con lui .

Il ruolo di Antonio nelle indagini

Antonio è stato ascoltato dai Carabinieri, ma al momento non risulta indagato. La sua connessione con il caso rimane poco chiara. Secondo quanto riportato, l'uomo e Daniela Ferrari si sarebbero conosciuti durante un corso sulla sicurezza tenuto da Antonio presso la casa di riposo dove la donna lavorava. Andrea Sempio e suo padre hanno dichiarato di non conoscere Antonio, e il suo nome non era mai emerso nelle indagini precedenti .

Possibili implicazioni per l'alibi di Sempio

La comparsa di Antonio nelle indagini potrebbe avere implicazioni sull'alibi di Andrea Sempio. La difesa di Alberto Stasi, precedentemente condannato per l'omicidio di Chiara Poggi, ha suggerito che la testimonianza di Antonio potrebbe fornire nuovi elementi riguardo agli spostamenti di Sempio il giorno del delitto, in particolare in relazione a uno scontrino che Sempio aveva presentato come prova del suo alibi .