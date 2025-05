Conclave: seconda fumata nera, ancora nessun Papa eletto Dal comignolo della Cappella Sistina, alle 11:51, è uscita la seconda fumata nera

La seconda fumata nera

Alle 11:51 di oggi, giovedì 8 maggio 2025, dal comignolo della Cappella Sistina è uscita la seconda fumata nera, indicando che anche le due votazioni mattutine del secondo giorno di Conclave non hanno portato all'elezione del nuovo Papa. I 133 cardinali elettori non hanno raggiunto il quorum dei due terzi, ovvero 89 voti, necessario per l'elezione del successore di Papa Francesco.

Attesa per le votazioni pomeridiane

Le votazioni riprenderanno nel pomeriggio con altre due sessioni. Se uno dei candidati otterrà il quorum richiesto, dal comignolo uscirà la fumata bianca, seguita dal suono delle campane di San Pietro. In caso contrario, una nuova fumata nera segnalerà l'assenza di un accordo. Le fumate pomeridiane sono previste tra le 17:30 e le 19:00.

I possibili candidati

Tra i nomi più discussi per la successione a Papa Francesco figurano il cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato vaticano, considerato un favorito ma la cui candidatura potrebbe perdere slancio se il Conclave si prolungasse. Altri nomi includono il francese Jean-Marc Aveline, l'americano Robert Francis Prevost e gli italiani Matteo Zuppi e Pierbattista Pizzaballa.