Papa Leone XIV guida il Regina Coeli: 150mila fedeli a San Pietro Città del Vaticano, maxi-schermi e misure straordinarie per accogliere i pellegrini

Folla a San Pietro per il Regina Coeli

Attesi in 150mila per la preghiera del Papa

Oggi a mezzogiorno Papa Leone XIV guiderà per la prima volta la preghiera del Regina Coeli dalla loggia centrale della Basilica di San Pietro. Per l’occasione sono attese circa 150mila persone, con un massiccio spiegamento di forze dell’ordine, volontari della protezione civile e operatori sanitari pronti a gestire l’afflusso dei fedeli. Prevista l’installazione di maxi-schermi per consentire a tutti di seguire la celebrazione.

La visita del sabato

Genazzano e Santa Maria Maggiore, due luoghi simbolici

Il giorno precedente, il Papa ha fatto tappa al Santuario della Madonna del Buon Consiglio di Genazzano, luogo mariano caro alla devozione popolare. Di ritorno a Roma, si è raccolto in preghiera nella Basilica di Santa Maria Maggiore davanti all’icona della “Salus Populi Romani” e alla tomba del suo predecessore, Papa Francesco.

Dialogo e dottrina sociale

Un nome scelto tra passato e futuro

Nel corso di un incontro con i cardinali, Leone XIV ha chiarito le ragioni della scelta del suo nome pontificale. L’ispirazione viene da Leone XIII e dalla sua enciclica Rerum Novarum sulla questione sociale, documento che il Papa intende attualizzare alla luce delle sfide poste dalla nuova rivoluzione industriale guidata dall’intelligenza artificiale. Ha inoltre ribadito l’impegno della Chiesa nella promozione della sinodalità, della giustizia sociale e della pace.

Un’agenda già intensa

I prossimi impegni del Pontefice

Subito dopo il Regina Coeli, Papa Leone XIV incontrerà la stampa internazionale lunedì in Aula Paolo VI. Il 16 maggio sarà la volta dell’incontro con il Corpo Diplomatico. Domenica 18 maggio celebrerà la messa di intronizzazione, mentre il 20 prenderà possesso della Basilica di San Paolo Fuori le Mura. Il 21 maggio si terrà la prima Udienza Generale del nuovo pontificato.