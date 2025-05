Leone XIV esorta i giovani a non temere: la Chiesa ha sete di vocazioni Nel Regina Coeli della Domenica del Buon Pastore, l'invito ai giovani a rispondere alla chiamata

Il primo Regina Coeli del nuovo Papa

Una Piazza San Pietro in festa

Roma ha accolto con gioia il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV, appena eletto Pontefice. La celebrazione si è svolta nella Domenica del Buon Pastore, data simbolica in cui la liturgia propone il Vangelo in cui Cristo si rivela come pastore che dà la vita per le sue pecore. Il nuovo Papa ha sottolineato l’importanza di questa coincidenza, definendola un dono. Davanti a una folla festosa e variegata, composta da pellegrini, turisti e romani, Leone XIV ha espresso un affetto diretto e coinvolgente.

L’invocazione per le vocazioni

La Chiesa ha bisogno di pastori secondo il cuore di Dio

Nel cuore della sua catechesi, Leone XIV ha rilanciato l’appello alla preghiera per le vocazioni, in particolare per quelle alla vita consacrata. Ha fatto eco alle parole del suo predecessore, Papa Francesco, chiedendo che le comunità ecclesiali offrano ai giovani un’accoglienza sincera, ascolto, accompagnamento e modelli credibili. Il desiderio espresso dal Pontefice è che ogni fedele, secondo la propria condizione, sia pastore secondo il cuore di Dio.

Un messaggio rivolto ai giovani

Accettare l’invito della Chiesa e non temere

Con tono diretto, il Papa ha esortato i giovani a non aver paura di seguire la chiamata di Cristo. Ha ricordato l’esempio di Maria, che ha vissuto un’intera esistenza in risposta alla volontà di Dio, affidando alla sua intercessione il cammino vocazionale delle nuove generazioni. L’appello è stato chiaro: vivere con generosità e verità il proprio dono, contribuendo alla vitalità della Chiesa.

Un evento nel segno della bellezza

Il Giubileo delle Bande musicali trasforma Roma in una festa di colori e suoni

Il Regina Coeli è stato anche occasione per celebrare il Giubileo delle Bande musicali e degli Spettacoli popolari. Dopo una messa a piazza Cavour, centinaia di musicisti hanno sfilato lungo via della Conciliazione fino a San Pietro, offrendo un colpo d’occhio carico di bellezza popolare. Un mosaico sonoro e visivo che ha unito spiritualità e tradizione, espressione della fede vissuta nei borghi e nelle comunità locali.