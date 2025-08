Primo week end agosto: venti milioni gli italiani che si sono messi in moto Cifre ufficiali lungo tutta la rete Anas: sei milioni di transiti soltanto stamane

Nel primo fine settimana di agosto sono stati registrati complessivamente oltre 20,2?milioni di transiti lungo la rete Anas, mentre nella sola mattinata di oggi (rilevamente alle ore?12:00) si è già raggiunta la quota di circa 6?milioni di passaggi. I flussi sono risultati significativi, ma senza criticità gravi lungo l’intera rete stradale e autostradale.

Bollini e divieti: il calendario del fine settimana

La giornata più critica è risultata quella di sabato mattina, 2 agosto, con bollino nero secondo le previsioni di Viabilità Italia. Il pomeriggio di venerdì e la giornata di domenica, 3 agosto, sono invece stati caratterizzati da bollino rosso per i rientri nelle grandi città da parte di chi ha optato subito per il weekend breve.

Cantieri sospesi e squadre operative

Per facilitare la circolazione, Anas ha chiuso o sospeso 1.348 cantieri fino all’8?settembre, pari all’81?% dei 1.672 attivi totali. Dal 1° luglio erano già stati rimossi 98 cantieri inamovibili, liberando circa 680?km di carreggiate.

Sul territorio nazionale operano circa 2.500 addetti, tra tecnici e personale operativo, in turnazione H24, oltre agli operatori delle Sale Operative Territoriali e della Sala Situazioni Nazionale che garantiscono il monitoraggio in tempo reale.

Roma e il Giubileo dei Giovani: presìdi potenziati

In vista del Giubileo dei?Giovani, evento conclusosi il 3 agosto e che ha richiamato circa 25mila giovani alla Fiera di Roma, Anas ha intensificato i servizi di sorveglianza e pronto intervento sulle tratte urbane e autostradali interessate. Sono stati rafforzati i presìdi su A90 “Grande Raccordo Anulare” e su A91 “Roma–Fiumicino”, in prossimità della Fiera e degli snodi delle aree di sosta autobus identificate dal Comune di Roma. Durante la conclusiva funzione religiosa a Tor Vergata si sono registrati rallentamenti tra gli svincoli Anagnina e Casilina.

Aumenti di trafficozona per zona

Rispetto alla domenica precedente (27 luglio), si è registrato un raddoppio dei transiti su specifiche tratte: A2 “Autostrada del Mediterraneo”, RA10 Torino–Caselle e RA13 Sistiana–Padriciano. In generale, l’incremento medio di mobilità nei giorni di venerdì e sabato è stato circa dell’1,5?%, con punte sopra il 5?% nel Sud Italia e del 3?% al Centro e in Sicilia; in particolare verso località marittime si è rilevato un aumento del 3,7?% (5,2?% al Centro).

Il quadro complessivo e le previsioni

Nel mese di luglio 2025 la rete Anas ha fatto registrare 234,7?milioni di spostamenti di autoveicoli, con una forte concentrazione nello scorso weekend estivo in corso. Il calendario dei bollini estivi, disponibile sui canali informativi di Anas e Viabilità Italia, segnala il weekend del 2–3 agosto con massima emergenza sabato e intensità elevata anche domenica. Anas raccomanda di consultare itinerari alternativi, verificare lo stato del veicolo, dotarsi di acqua e kit di emergenza, rispettare le regole del Codice della Strada, mantenere la distanza di sicurezza e prestare attenzione alla stanchezza alla guida.