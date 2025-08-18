Addio a Pippo Baudo: folla e lacrime nel "suo" Teatro delle Vittorie L'emozione di Katia Ricciarelli, l'omaggio delle istituzioni

Alle 10 ha aperto la camera ardente per Pippo Baudo, allestita nel "suo" Teatro delle Vittorie. Tanti cittadini in fila per rendergli omaggio. Prima del pubblico, sono entrati il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il ministro della cultura, Alessandro Giuli e tanti esponenti del mondo dello spettacolo, tra cui Mara Venier e Lorella Cuccarini.

In lacrime l'ex moglie Katia Ricciarelli. Lino Banfi ha proposto di intitolare a Baudo proprio il Teatro delle Vittorie.

"Pippo Baudo è un pezzo dell'anima della storia della televisione italiana, un pezzo dell'autobiografia della Nazione, personificata in un grande gentiluomo dello spettacolo e della televisione. Restano la sua presenza, la sua lezione, la sua anima, e si vede dal magnifico allestimento composto e istituzionale che la Rai è riuscita a comporre in così poco tempo". Lo ha detto il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ai microfoni di Rainews24.

"E' stata la manifestazione più credibile, più forte e più amata della cultura nazionalpopolare - ha aggiunto - in cui tutti si sono riconosciuti. È stata anche una persona audace - ha ribadito - che ha sperimentato la forma di televisione più fresca, più libera, più colorata, e ha saputo convincere tutti e non ha mai deluso nessuno".