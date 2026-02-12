Maltempo in Sardegna e Calabria, oltre 320 interventi dei vigili del fuoco VIDEO Ad Arzachena una persona rimasta bloccata sotto un albero: messa in salvo

Calabria e Sardegna sferzate ancora una volta dal maltempo. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco hanno effettuato più di 320 interventi per i danni provocati dalle cattive condizioni meteo.

In Sardegna violente raffiche di vento hanno colpito in particolare le province di Sassari e Nuoro, oltre 200 gli interventi effettuati per alberi pericolanti (video) e dissesti statici come caduta di cornicioni, pezzi di intonaco o parti di tetti.

Le criticità maggiori in Gallura, dove il vento ha infatti divelto tetti e abbattuto alberi. Ad Arzachena i soccorritori sono intervenuti sulla Strada provinciale 14 per prestare assistenza a una persona rimasta bloccata sotto un albero caduto in strada.

Contemporaneamente, una forte perturbazione ha investito il territorio della Calabria, con la provincia di Catanzaro tra le aree più colpite: i vigili del fuoco hanno portato a termine 120 interventi, concentrati principalmente sulla messa in sicurezza di elementi costruttivi e sulla rimozione di alberi caduti o pericolanti.