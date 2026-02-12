La curiosità. Ecco il nuovo mezzo anfibio e 4X4 dei vigili del fuoco - VIDEO Presentato e messo in campo in occasione delle Olimpiadi invernali 2026

E' stato messo in campo ed ovviamente in funzione a Livigno, in occasione delle Olimpiadi invernali 2026 Milano – Cortina, il nuovo mezzo speciale in dotazione ai vigili del fuoco per soccorsi in scenari ostili: dalle emergenze sulla neve agli scenari alluvionali.

Un veicolo fuoristrada, ovviamente quattro per quattro, ad altissima mobilità progettato per scenari estremi, grazie ai suoi enormi pneumatici a bassa pressione, il mezzo è in grado di "galleggiare" sulla neve fresca, superare pendenze elevate e navigare in acqua come un anfibio. Tale veicolo permette alle squadre di raggiungere zone isolate e impervie, non accessibili ai mezzi convenzionali, garantendo il trasporto di soccorritori, attrezzature e l'eventuale evacuazione di persone in difficoltà. Un potenziamento tecnologico fondamentale per assicurare la massima tempestività di intervento durante i Giochi Olimpici, anche in condizioni meteo avverse.