L'ultimo saluto a Pippo Baudo nella sua Sicilia: "Ora splende nel firmamento" Prima di morire ha detto: il successo non basta a rendere felici

"La scelta di Pippo di fare i funerali a Militello ha confermato questo suo legame con la nostra realtà, un legame profondo. Anche in quest'occasione non ha voluto tagliare il cordone ombelicale con la sua Militello, la città, il paese di Pippo Baudo". Lo ha detto il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, durante i funerali del presentatore più famoso d'Italia.

Ieri in Sicilia l'ultimo saluto al Pippo nazionale. "Era un faticatore: era un uomo che studiava ogni giorno e non si è mai fermato. È andato avanti sempre su un piano culturale. Ecco perché non è diventato soltanto un grande presentatore, ma un uomo di cultura, un intellettuale: perché è stato capace di leggere il paese e di realizzare trasmissioni che dessero qualcosa alla nostra comunità", il ricordo del sindaco.

Tantissimi gli esponenti del mondo istituzionale e dello spettacolo che hanno presenziato alle esequie, trasmesse in diretta dal Tg1. Commovente il ricorso della chiesa.

"La parola di Dio ricorda che i giusti splenderanno come stelle del firmamento. Carissimo Pippo, noi ti auguriamo di splendere come una stella non solo nel firmamento degli uomini, come già avviene, ma tanto luminoso anche e soprattutto in quello di Dio. Nel firmamento di Dio si splende solo per l’amore operoso e concreto che abbiamo ricevuto e vissuto, tutto il resto si dissolve perché solo l’amore resta", ha detto il vescovo di Caltagirone, Calogero Peri.

"Siamo qui per dare attestato di stima e gratitudine, ma anche ultimo saluto all’amico Pippo Baudo che ha terminato il suo percorso in terra, siamo qui per celebrare nella fede la Pasqua del Signore e la nostra Pasqua, l’unica capace di sfidare la morte e uscirne vittoriosa. Ma facciamo questo con dolore per il distacco che ciascuno porta dentro di sé, il mistero della morte, al contrario della vita, mette a tacere tutte le nostre parole e sicurezze".

Significative anche le parole di don Giulio Albanese, padre spirituale di Pippo Baudo: "Poco prima di morire, mi ha confidato che il successo (e lui, come sapete, ne ha avuto tanto) non basta a riempire il cuore. Il successo non basta a rendere felici! Questa è una parola di verità che risuona in sintonia con il Vangelo".