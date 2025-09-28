Roma accoglie il Global Summit WTTC, turismo italiano al centro del mondo Al via la 25ª edizione del World Travel & Tourism Council con oltre mille delegati internazionali

Il World Travel & Tourism Council ha aperto oggi la sua 25ª edizione nella Capitale. L’evento, organizzato in collaborazione con Ministero del Turismo, ENIT, Comune di Roma e Regione Lazio, riunisce oltre mille delegati internazionali per affrontare le sfide e le opportunità del comparto. Secondo i dati diffusi dal Ministero dell’Interno, l’estate 2025 ha registrato un incremento del 6,22% di presenze rispetto al 2024. Eurostat segnala inoltre che l’Italia ha superato la Spagna per crescita dei pernottamenti nel periodo gennaio-luglio, consolidando la leadership europea.

Le parole del governo e degli organizzatori

Il ministro del Turismo Daniela Santanchè ha definito il summit un segno della ritrovata centralità dell’Italia nel panorama internazionale, sottolineando la stabilità garantita dall’esecutivo Meloni. Ivana Jelinic, amministratore delegato di ENIT, ha rimarcato il ruolo del settore come driver di crescita, occupazione e valorizzazione del Made in Italy. Gloria Guevara, CEO ad interim del WTTC, ha parlato di leadership globale dell’Italia nel turismo, con un contributo stimato di oltre 237 miliardi di euro al PIL nel 2025. Domani la cerimonia inaugurale presso l’Auditorium Parco della Musica “Ennio Morricone” sarà aperta dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e vedrà esibirsi Andrea Bocelli e la Banda dell’Arma dei Carabinieri. I lavori proseguiranno con sessioni dedicate a crescita economica, intelligenza artificiale, turismo sportivo e benessere, viaggi di lusso su rotaia e impatti dei grandi eventi globali.