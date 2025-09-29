Un nuovo testamento di Gianni Agnelli riaccende la contesa familiare

Depositato in tribunale a Torino un documento del 1998, finora inedito

Il testo, consegnato dai legali di Margherita Agnelli, assegna al figlio Edoardo una quota del 25% della società “Dicembre”, la holding di famiglia che controlla l’intero impero economico degli Agnelli

Un colpo di scena scuote la lunga e complessa battaglia giudiziaria tra Margherita Agnelli e i suoi figli John, Lapo e Ginevra Elkann. Nel corso dell’udienza civile svoltasi oggi pomeriggio al tribunale di Torino, i legali di Margherita hanno depositato un nuovo testamento di Gianni Agnelli, datato 20 gennaio 1998 e fino ad oggi rimasto inedito. Nel documento, l’Avvocato dispone: “A modifica di altre disposizioni precedenti lascio a mio figlio Edoardo la mia partecipazione nella società semplice ‘Dicembre’ pari all’incirca al 25%. Sono sicuro che gli altri miei congiunti, già proprietari ciascuno di una quota della stessa attività, accetteranno senza contestazioni questa mia disposizione.”

La società “Dicembre”, storica cassaforte della famiglia Agnelli, è la holding che controlla la galassia industriale e finanziaria del gruppo, inclusa la Exor, la società di investimento oggi guidata da John Elkann. Il ritrovamento e il deposito del testamento potrebbero avere implicazioni rilevanti nella disputa patrimoniale in corso, riaprendo questioni successorie mai del tutto risolte dopo la morte dell’Avvocato, avvenuta nel 2003.

