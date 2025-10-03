2C Arredamenti: design e innovazione dal 1976 Lo showroom irpino che unisce tradizione e modernità nell’interior design

Quando si parla di storia dell’arredamento, di esperienza e modernità, si parla di 2C Arredamenti il punto di riferimento nel settore del mobile e che da anni accompagna le scelte di architettura e di interior design. Dal 1976, 2C Arredamenti Corbetta Cimnaghi è sinonimo di passione, competenza e tradizione nel design e nell’arredamento; fondata da Luigi Oscar Cimnaghi, padre degli attuali responsabili, l’Architetto Giuseppe, per gli amici Pippo, e il Dottor Oscar, 2C Arredamenti vanta un percorso che racconta la storia di una famiglia che ha fatto del design italiano e internazionale il proprio mestiere. Con oltre 50 anni di esperienza, 2C Arredamenti è da sempre il punto ideale nella top quality del settore del mobile e la scelta giusta per coloro che cercano qualità e innovazione. «Nel nostro showroom abbiamo selezionato solo il meglio del design, con marchi che si distinguono per la loro ricerca, qualità e raffinatezza. Ogni progetto è pensato per creare ambienti accoglienti e funzionali, dove il comfort e l’estetica si incontrano in armonia», così Giuseppe ed Oscar presentano il loro 2C Arredamenti, situato nel cuore dell’Irpinia. Non è un semplice negozio, ma uno showroom a 360° che può trasformare la casa in un vero angolo di paradiso con scelte accurate e selezionate. 2C Arredamenti non è solo un punto vendita, ma un’esperienza completa che unisce stile, funzionalità e emozione, un viaggio nel cuore dell’arredamento, nella sua storia, nella qualità che si è sempre più evoluta con i tempi e nella sua immutata bellezza. Grazie alla loro professionalità ed esperienza pluriennale nel settore dell’arredo e dell’interior design, Giuseppe ed Oscar guidano, step by step, chiunque voglia rinnovare casa o semplicemente catturare ispirazione; una passeggiata negli spazi dello showroom progettati per offrire un equilibrio tra comfort, funzionalità e bellezza, in un dialogo continuo tra tradizione e contemporaneità. Un nome quello di 2C Arredamenti che da sempre è presente al Salone del Mobile di Milano, la più importante fiera internazionale dell’arredamento e del design, riconosciuta in tutto il mondo come punto di riferimento per il settore. Negli anni Giuseppe ed Oscar Cimnaghi hanno portato e confermato la loro idea di essere al passo con i tempi ma sempre nello stile che contraddistingue 2C Arredamenti ovvero una visione dell’abitare. Una filosofia progettuale che nasce da un dialogo costante tra tradizione artigianale e innovazione contemporanea in cui mobili e complementi d’arredo sono selezionati con cura tra le grandi aziende conosciute a livello mondiale per la qualità, la bellezza e la funzionalità delle proprie creazioni.

Fondata su valori solidi e una lunga esperienza nel settore dell’interior design, 2C Arredamenti interpreta ogni spazio come un’opera unica, dove passato e futuro convivono in armonia con l'obiettivo non solo di arredare, ma di creare ambienti che parlano di chi li vive, in un equilibrio dinamico tra memoria e visione.

La cura dei dettagli, la scelta dei materiali e il valore delle lavorazioni sono elementi che si combinano con la ricerca continua nel campo del design nazionale ed internazionale, in un processo di selezione accurata dei migliori brand del settore. Oltre 2000 mq di artigianalità ed architettura italiana e design internazionale con una selezione di brand d’eccellenza come Flos, Giorgetti, Artemide, Cassina, Edra, B&B Italia, Ditre Italia, Kartell, Valcucine, PoltronaFrau e la nuova entrata Berkel. 2C Arredamenti è anche un laboratorio di progettazione, dove si incontra la professionalità di architetti, studi di design, progettisti, oltre che un luogo di incontro in cui la cultura del progetto si trasforma in esperienza. Lo showroom durante tutto l’anno diventa anche uno spazio dinamico con eventi e workshop dedicati al mondo dell’arredamento. Ogni ambiente espositivo è pensato per ispirare, raccontare storie, suggerire visioni ed alimentare il dialogo tra design, architettura e nuove forme dell’abitare e dove lasciarsi coinvolgere dalle nuove tendenze, incontrare professionisti e scoprire il valore autentico del buon design.