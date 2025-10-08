Cloud Finance integra l’aggregazione conti di Fabrick su BPilot Gestione multi-banca semplificata grazie alla tecnologia Open Finance di Fabrick

Cloud Finance, azienda italiana specializzata nello sviluppo di software in cloud per l’analisi e la pianificazione finanziaria, annuncia l’integrazione della funzionalità di Aggregazione Conti di Fabrick – già partner tecnologico per il servizio di Check IBAN – all’interno di BPilot, il gestionale con Intelligenza Artificiale integrata che supporta aziende e professionisti nella gestione della propria attività.

Grazie a questa collaborazione, gli utenti potranno collegare in modo semplice, sicuro e conforme alle normative PSD2 i propri conti correnti multi-banca, centralizzando in un’unica piattaforma tutti i movimenti e ottenendo una visione completa della situazione finanziaria.

Grazie alla licenza AISP e alle soluzioni tecnologiche di Fabrick, il servizio di Account Aggregation offre agli utenti una panoramica completa dei movimenti dei loro conti correnti, permettendo una gestione più semplice ed efficace delle proprie finanze. Per le imprese, questo si traduce in servizi a valore aggiunto, come la gestione finanziaria multi-banca personalizzata, una visione integrata delle scadenze e il controllo ottimizzato delle spese correnti.

"Grazie a Fabrick, rendiamo ancora più immediata e affidabile l’esperienza dei nostri utenti," dichiara Umberto Tranfaglia, CEO & Co-Founder di Cloud Finance. "BPilot diventa ancora di più uno strumento completo e integrato, capace di accompagnare imprese e professionisti in ogni aspetto della gestione della propria attività".

"L’integrazione della nostra soluzione di Account Aggregation in BPilot conferma il valore dell’Open Finance come abilitatore di nuove esperienze d’uso utili ed efficienti. Dopo il successo del servizio Check IBAN, Cloud Finance ha scelto di ampliare la collaborazione, mettendo a disposizione nuovi strumenti semplici, sicuri e conformi alla normativa. Questa partnership dimostra come i dati bancari possano trasformarsi in servizi a valore aggiunto, semplificando i processi quotidiani, migliorando l’esperienza degli utenti e aprendo nuove opportunità di crescita per il business," aggiunge Alberto Mussinatto, Chief Product & Strategy Officer di Fabrick.

Con questa integrazione, Cloud Finance consolida la propria missione di semplificare e innovare la gestione e l’analisi finanziaria attraverso soluzioni cloud avanzate, mentre Fabrick conferma il proprio ruolo di abilitatore dell’Open Finance.