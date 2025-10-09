Maxtris, la dolcezza italiana che unisce tradizione e futuro Innovazione, qualità e sostenibilità al centro della filosofia Maxtris

C’è un filo che lega passato, presente e futuro: è il gusto unico dei confetti e delle creazioni firmate Maxtris, marchio che da oltre cinquant’anni porta in Italia e nel mondo l’eccellenza della tradizione confettiera. Una storia di famiglia, quella dei Prisco, iniziata con la visione di nonno Salvatore e arrivata oggi alla terza generazione, che continua a tramandare passione e amore per la qualità. La filosofia Maxtris è semplice e autentica: partire da materie prime eccellenti per trasformarle in vere opere d’arte del gusto, dalle pregiate mandorle di Avola alle nocciole di Giffoni, fino al cacao certificato Rainforest, ogni ingrediente racconta un territorio, una tradizione e un impegno costante verso la perfezione. Nascono così confetti dalle infinite sfumature, cioccolato raffinato, fragranti macarons e prodotti da forno che fondono dolcezza, creatività e innovazione, unendo la grande tradizione della confetteria italiana con un tocco contemporaneo capace di sorprendere e conquistare ogni palato. Ma Maxtris non celebra solo la tradizione, Silvano Raia, direttore commerciale Italia di Maxtris, ha dichiarato: “l'azienda sta molto attenta a quelli che sono i cambiamenti di mercato, segue le tendenze e le richieste dei consumatori”. In questa prospettiva, Maxtris guarda avanti con una visione chiara e responsabile, puntando su sostenibilità e rispetto dell’ambiente, con imballaggi ecosostenibili, impianti fotovoltaici per ridurre i consumi e il progetto “MaxTREES”, dedicato alla riforestazione e alla compensazione delle emissioni di CO2, senza dimenticare le esigenze moderne come il mondo vegano, i prodotti gluten free e le soluzioni salutistiche. La qualità e la creatività di Maxtris hanno trovato conferma alla Vebo Fiera 2025 ospitata alla Mostra D'Oltremare dal 26 al 29 settembre scorso, appuntamento internazionale dedicato a bomboniere, articoli da regalo e design, dove l’azienda ha presentato collezioni capaci di conquistare operatori del settore e pubblico, dimostrando che eleganza, innovazione e sostenibilità possono convivere in prodotti capaci di emozionare. Silvano Raia, ribadisce: “Noi vogliamo prenderci la nostra fetta di mercato e, come siamo stati bravi con i confetti, lo faremo anche con i nuovi prodotti, portando il nostro mondo di nicchia anche all’estero”. Scegliere Maxtris, dunque, significa scegliere un mondo fatto di qualità e gusto, ma anche di rispetto e responsabilità verso il futuro, un equilibrio perfetto tra la tradizione italiana più autentica e la costante ricerca di nuove strade per regalare emozioni senza tempo e rendere speciale ogni occasione. Un'azienda che si fa sempre più spazio sullo scenario del mercato internazionale, portando sulle tavole di tutto il mondo la dolcezza senza tempo della confetteria italiana.