Angelina Mango torna alla musica con "Caramé": album intimista sulla nuova sé A un anno dallo stop per motivi di salute, la cantautrice annuncia il suo ritorno con sedici brani

Era il 23 ottobre 2024 quando Angelina Mango decise di fermarsi. In un messaggio pubblicato sui social aveva spiegato di voler mettere la salute al primo posto, sospendendo il tour e allontanandosi dai riflettori. Una scelta difficile ma necessaria, seguita da un lungo periodo di pausa e riflessione. Un tempo vissuto lontano dalle scene per ritrovare equilibrio e serenità, dopo mesi intensi segnati dal successo di La noia, il brano vincitore del Festival di Sanremo 2024. A sorpresa, il 16 ottobre 2025, la cantante è tornata con un nuovo album, Caramé. Sedici brani che segnano la fine del silenzio e l’inizio di una nuova fase artistica. Ogni canzone è un frammento di vita, un pezzo di un racconto personale che tocca temi come l’amore, l’amicizia, la crescita e la fragilità. Il titolo, dolce e disarmante, diventa il simbolo di una rinascita morbida, di una leggerezza riconquistata dopo un periodo complesso.

Collaborazioni e produzione

Tutti i brani di Caramé sono stati scritti e prodotti da Angelina Mango insieme a Giovanni Pallotti, con la partecipazione del fratello Filippo e di artisti come Calcutta e Dardust. Ne nasce un disco sincero, curato in ogni dettaglio, che unisce la freschezza del pop contemporaneo a una scrittura intima e consapevole. Un lavoro che si presenta come un diario aperto, dove ogni nota diventa una pagina da leggere e ascoltare. Con Caramé, la vincitrice di Sanremo 2024 chiude idealmente un cerchio iniziato con Poké melodrama, il suo primo album. Lì c’era la scoperta del successo, qui c’è la consapevolezza di sé. È un ritorno che non cerca clamore, ma autenticità. Angelina Mango dimostra che la musica può essere anche cura, e che dietro ogni pausa può nascondersi la forza di un nuovo inizio.