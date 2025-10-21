Alla quinta ondata dell’orrore: il ritorno del festival milanese del brivido Il 29 e 30 novembre a Milano la quinta edizione del Drag?Me?To?Fest, festival di cinema horror

Ingresso gratuito, atmosfere da brivido e una community sempre più viva renderanno indimenticabile questa due giorni all’insegna dell’orrore: ecco cos'è Drag Me To Fest, molto più di un semplice evento cinematografico: è un punto d’incontro per chi vive il cinema horror come passione, linguaggio e forma d’arte. Ideato nel 2021, il festival ha saputo costruire in pochi anni una solida identità, diventando un riferimento per filmaker indipendenti, collezionisti e spettatori in cerca di nuove esperienze. L’edizione 2025 omaggerà il filone cannibalico, uno dei più controversi e iconici della storia del cinema italiano, con un richiamo diretto a cult come Cannibal Holocaust e Ultimo mondo cannibale.

Una nuova casa per l’orrore

Per il suo quinto compleanno, il festival trova una nuova, suggestiva collocazione: il WAO Romolo C30, uno spazio di 480 metri quadrati concepito come luogo d’incontro e contaminazione culturale. Qui l’horror troverà la sua nuova casa, tra proiezioni, talk, mostre e momenti di convivialità. Il festival sarà animato da un’atmosfera inclusiva e libera, dove il pubblico potrà muoversi tra le proiezioni, assistere agli incontri con gli autori, bere un drink o semplicemente condividere la propria passione per il genere.

Le novità dell’edizione 2025

Il programma di Drag Me To Fest 5 conferma la sua natura eclettica e appassionata. Al centro, come sempre, i film: una selezione dei migliori cortometraggi e lungometraggi horror italiani e internazionali, opere spesso inedite che raccontano il coraggio di un cinema fuori dagli schemi. Accanto alle proiezioni, la masterclass dello sceneggiatore Lucio Besana offrirà un approfondimento sulla scrittura per il cinema di genere, mentre un talk dedicato al rapporto tra metal e horror vedrà protagonisti i Fulci e i Tenebro, due band che da anni uniscono suono estremo e immaginario cinematografico. Il festival sarà anche l’occasione per celebrare i dieci anni di Midnight Factory, etichetta simbolo dell’horror d’autore in Italia, con un panel dedicato alle origini e all’evoluzione del marchio. Manlio Gomarasca, fondatore di Nocturno Cinema, e Stefano Rossello di Rustblade Records presenteranno inoltre un documentario inedito su un grande regista italiano di genere, arricchendo ulteriormente un cartellone denso di appuntamenti.

Il mercato del terrore

A rendere ancora più viva l’esperienza del festival sarà il market orrorifico, un vero paradiso per collezionisti e curiosi. Tra DVD, Blu-ray, vinili, edizioni limitate, poster e oggetti d’artigianato, gli stand ospiteranno nomi storici e nuove realtà del settore come Midnight Factory, Rustblade Records, Caffè da Brivido, Vagin Lover, Bonny Zed, Horror Dede, Harley Devil e La Strana Coppia. L’atmosfera sarà resa ancora più coinvolgente dalla presenza degli scare actor di Horror Park, che popoleranno gli spazi con performance e incursioni da brivido. Come ogni anno, il brand Taboo cura l’immagine del festival, scegliendo per questa edizione un’estetica ispirata al cinema cannibalico e alle sue ambientazioni selvagge. Il tema visivo, “in the jungle”, si tradurrà in t-shirt, borse, spille e poster in edizione limitata, diventando un omaggio collezionistico per i fan più accaniti.

Una community che cresce

Drag Me To Fest non è soltanto un evento, ma un luogo d’incontro e di dialogo. In un clima informale e accogliente, il pubblico potrà confrontarsi con gli autori, scoprire nuove opere, stringere amicizie e vivere il cinema come esperienza collettiva. L’ingresso gratuito rappresenta un invito aperto a tutti: curiosi, cinefili, collezionisti e neofiti del terrore. Milano, per due giorni, diventerà la capitale dell’horror, ospitando un festival che unisce passione, creatività e spirito indipendente. Drag Me To Fest 5 è pronto a divorare gli amanti del genere, trascinandoli in un viaggio visivo e sensoriale nel cuore più oscuro e affascinante del cinema.