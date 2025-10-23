Papa Leone XIV riceve Re Carlo e la Regina Camilla: incontri e preghiere Udienza privata in Vaticano tra il Pontefice e i reali d’Inghilterra

Nella cornice solenne del Palazzo Apostolico è in corso l’incontro tra Papa Leone XIV e i reali d’Inghilterra. Re Carlo III ha scelto un abito blu chiaro, mentre la regina Camilla, come impone il protocollo vaticano, indossa un abito nero con veletta. L’udienza privata si svolge in un clima di grande cordialità e rispetto, proseguendo la tradizione di relazioni tra la monarchia britannica e la Santa Sede. Fonti vaticane riferiscono che al centro del colloquio vi siano i temi della pace, della tutela del creato e del dialogo interreligioso. Dopo l’incontro con i reali, Papa Leone XIV presiederà nell’Aula Paolo VI un incontro con oltre centocinquanta Movimenti Popolari giunti da ogni parte del mondo per il loro Giubileo. Il Pontefice intende riaffermare la vicinanza della Chiesa a quanti operano per la giustizia sociale, la solidarietà e la difesa dei diritti umani. Tra i partecipanti anche Mediterranea Saving Humans, che sarà presente con una folta delegazione guidata da Luca Casarini e don Mattia Ferrari. «Per noi – ha dichiarato Casarini – sarà l’occasione di conoscere di persona Papa Leone e di continuare il nostro cammino con la Chiesa che è al fianco dei migranti, dei poveri, dei deportati, degli esclusi, come ci ha insegnato Papa Francesco».

Le parole e il messaggio del Papa

Secondo quanto anticipato dal Vaticano, Papa Leone XIV dedicherà il suo intervento al tema della speranza e della dignità umana, definendo migranti e rifugiati «testimoni privilegiati di speranza». Il Pontefice inviterà i governi e le istituzioni europee a un rinnovato impegno nell’accoglienza, denunciando le politiche di respingimento che alimentano traffici e tragedie nel Mediterraneo. Dopo tre giorni di assemblee e incontri nell’occupazione abitativa di Spin Time Labs, a Roma, i Movimenti Popolari si sono dati appuntamento per un corteo che partirà alle 13:30 da via di Santa Croce in Gerusalemme 55, per raggiungere il Vaticano. In testa alla marcia, gli attivisti delle organizzazioni italiane e internazionali impegnate nei temi del diritto alla casa, dell’ambiente e della solidarietà sociale. La doppia udienza di oggi – ai reali d’Inghilterra al mattino e ai Movimenti Popolari nel pomeriggio – racchiude la visione di Papa Leone XIV: una Chiesa che dialoga con le istituzioni e, al tempo stesso, cammina con gli ultimi. Un equilibrio tra diplomazia e profezia, nel segno della continuità con il pontificato di Papa Francesco, che fece dei migranti e della pace i cardini della sua missione universale.