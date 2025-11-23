Milano saluta Ornella Vanoni: fiori, jazz e un ultimo abbraccio collettivo La camera ardente al Piccolo Teatro Grassi accoglie una folla tra applausi, ricordi e musica

Milano ha dedicato a Ornella Vanoni un commiato intenso e partecipato, trasformando vie e piazze in luoghi di raccoglimento spontaneo. Davanti alla sua abitazione, i milanesi hanno lasciato rose, biglietti scritti a mano, fotografie e ricordi personali. Una testimonianza viva dell’affetto che per decenni ha legato la città alla sua interprete più elegante e inconfondibile.

La camera ardente al Piccolo Teatro Grassi

La camera ardente, allestita al Piccolo Teatro Grassi, è diventata il cuore pulsante del saluto pubblico. Fin dalle prime ore del mattino, il flusso di persone non ha conosciuto soste: cittadini comuni, volti noti dello spettacolo, colleghi e amici hanno sfilato in silenzio davanti al feretro. Al suo arrivo, il feretro è stato accolto da un lungo applauso, semplice e potente: il gesto collettivo con cui Milano ha scelto di ringraziare la sua signora della musica.

Il jazz come ultimo dono

Ornella Vanoni aveva espresso il desiderio che il suo addio fosse accompagnato dal jazz, la musica che più le apparteneva. E così è stato: le note di tromba e pianoforte hanno risuonato tra il teatro e la strada, evocando l’anima artistica che l’ha accompagnata per tutta la carriera.

Il jazz, per lei, non era solo un genere: era un linguaggio emotivo, un modo di stare nel mondo, un tratto distintivo del suo stile inconfondibile.

“Sei un attimo senza fine”: il messaggio che resta

Tra i tanti biglietti lasciati, una frase ha attirato l’attenzione: “Sei un attimo senza fine”. Una sintesi perfetta dell’effetto che Ornella Vanoni ha avuto sulla musica italiana. La sua voce, capace di trasformare un attimo in emozione pura, rimane oggi parte del patrimonio culturale del Paese. E nel raccoglimento silenzioso del Piccolo Teatro si è percepito chiaramente: la sua storia non si chiude, si trasforma.

Un’eredità artistica che attraversa le generazioni

Il saluto di Milano non è stato solo un rito funebre, ma un momento culturale. La presenza di giovani, di intere famiglie, di appassionati di generazioni diverse racconta l’universalità della sua figura. Ornella Vanoni lascia un’eredità artistica vasta e luminosa, fatta di eleganza, modernità, ironia, talento interpretativo e una capacità rara di rinnovarsi senza mai tradirsi.