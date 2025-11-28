La classifica 2025 degli aeroporti europei secondo il portale Holidu La nuova classifica Holidu registra un calo per lo scalo napoletano

È stata pubblicata la nuova classifica dei migliori aeroporti d’Europa elaborata da Holidu, piattaforma internazionale dedicata ai viaggi, che ha analizzato le valutazioni degli utenti su Google Maps riferite ai 100 scali più rilevanti del continente.

Tra i risultati emerge il posizionamento dell’Aeroporto di Napoli, che si colloca al 60° posto con un punteggio di 3,7 basato su 20.713 recensioni. Il dato mostra una diminuzione rispetto all’anno precedente, con una perdita di 9 posizioni dovuta al calo del punteggio medio assegnato dai viaggiatori.

Nella classifica 2025, gli aeroporti con le performance migliori sono Istanbul, Porto e Helsinki, che guidano la graduatoria grazie ai punteggi più elevati e a un volume significativo di recensioni. Per quanto riguarda l’Italia, lo scalo con il posizionamento più alto è Fiumicino, al 12° posto.

Secondo Holidu, le classifiche basate sulle valutazioni degli utenti rappresentano indicatori utili per osservare i trend e individuare gli aspetti su cui gli aeroporti europei possono concentrarsi al fine di migliorare la qualità percepita del servizio. Le strutture che investono in comfort, gestione dei tempi, efficienza nelle operazioni e servizi complementari tendono a ottenere riscontri migliori.