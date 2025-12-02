Presepi Napoletani in mostra alla Mongolfiera Foggia Dal 6 dicembre al 6 gennaio la terza edizione della rassegna presepiale

Dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 nella Galleria del Centro Commerciale La Mongolfiera di Foggia, si terrà la TERZA Edizione della Mostra di Presepi ed Arte Presepiale organizzata da LA LUNA DEGLI ARTISTI in collaborazione con l'Associazione I Presepi di Napoli, presieduta da Luisa Piccolo.

I Presepi di Napoli in tour presenta Mostre di arte presepiale in vari Centri Commerciali in Italia, proponendo opere di altissima qualità realizzate dai migliori Maestri di Napoli e Provincia.

L'obiettivo degli organizzatori è quello di avvicinare i giovani a questa tradizione artistica napoletana, diffondendo l'arte e la cultura presepiale, consolidando il legame del Centro Commerciale con il territorio e stimolando l’aggregazione sociale con un progetto culturale.

Sono già attivi i laboratori pratici e teorici per le scuole del territorio e le Associazioni che assistono adolescenti in difficoltà.

Novità di quest'anno è la presenza di un bellissimo Presepe Monumentale, costruito ad hoc da alcuni degli artisti napoletani che espongono in Mostra.

Tre le sezioni da visitare:

La sezione classica , quella con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800

, quella con i Presepi della tradizione Napoletana del ‘700 e dell’800 La sezione dedicata agli altri stili (artisti che realizzano anche opere bellissime ma che hanno stili diversi dal ‘700 e ‘800)

(artisti che realizzano anche opere bellissime ma che hanno stili diversi dal ‘700 e ‘800) La sezione dei Presepi dei bambini.

La rassegna si svolge col patrocinio della Regione Campania per I Presepi di Napoli in tour. Orari di apertura: