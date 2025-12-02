Q3 2025: Prime Video e Netflix dominano lo streaming in Italia Nuovi equilibri nel mercato streaming italiano: Amazon davanti a Netflix

Nel terzo trimestre del 2025 il mercato dello streaming in Italia registra nuovi equilibri, con Prime Video che riesce a superare Netflix e a prendersi la vetta, seppure con un margine minimo. Secondo le analisi di JustWatch, la più grande guida al mondo di contenuti in streaming, che monitora le preferenze degli utenti in oltre 60 Paesi, il servizio di Amazon conquista il 26% del mercato, un punto in meno rispetto al trimestre precedente ma sufficiente per tenere dietro Netflix, scesa al 25% dopo aver perso due punti.

Si conferma in crescita il ruolo di Disney+, che continua un trend positivo ormai costante: dal 17% del secondo trimestre arriva al 19%, riducendo il distacco dalle prime due posizioni. Forte avanzamento anche per Apple TV+, che mette a segno il migliore incremento del periodo arrivando all’8% e superando NOW/Sky stabile al 6%. Seguono Infinity+ e Paramount+ con il 5%, mentre discovery+ e MUBI restano invariati rispettivamente al 2% e all’1%.

Il quadro italiano si inserisce in una tendenza più ampia che coinvolge Europa e Stati Uniti, dove Netflix e Prime Video continuano a contendersi la leadership, alternandosi al primo posto a seconda del mercato. Disney+ rimane il terzo player quasi ovunque, mostrando segnali di ulteriore rafforzamento.