Monitor e totem digitali: come influenzano l’esperienza dei clienti Immagini in movimento e display digitali catturano l’attenzione e supportano le imprese

Passeggiando per le strade cittadine, entrando in un centro commerciale o sostando in una sala d’attesa, è sempre più evidente un cambiamento: le immagini in movimento, veicolate da monitor e totem digitali, stanno sostituendo i supporti statici nella comunicazione visiva delle aziende.

Un fenomeno in forte crescita, confermato da numerosi studi internazionali, e osservato da vicino anche da realtà come Soft Tecnology, che segue l’evoluzione delle soluzioni digitali per le imprese locali.

I numeri confermano l’efficacia del digital signage

Secondo le statistiche più aggiornate sul digital signage, la tecnologia dei display digitali ha un impatto reale su chi guarda e su chi decide di entrare o acquistare:

Il 70% dei clienti afferma di sentirsi più coinvolto da un display digitale rispetto alle segnaletiche statiche e la maggior parte degli schermi cattura rapidamente l’attenzione dei passanti, rendendo il messaggio più visibile rispetto ai supporti tradizionali.

Le attività che utilizzano digital signage hanno registrato aumenti delle vendite in media fino al 32–33%, con consumatori che spesso entrano nel negozio proprio dopo aver notato contenuti dinamici.

Circa il 70% delle persone dichiara di essere entrata in un negozio dopo aver visto un messaggio su uno schermo digitale, e oltre 74% ha effettuato un acquisto dopo aver interagito con la segnaletica digitale.

L’uso di display digitali può ridurre i tempi di attesa percepiti fino al 35%, migliorando così l’esperienza del cliente negli spazi dove è richiesto un periodo di attesa.

Questi dati mostrano come il contenuto in movimento non sia solo visivamente più attraente, ma capace di stimolare un comportamento d’acquisto più rapido ed efficace rispetto alla segnaletica tradizionale.

Perché i monitor e i totem digitali funzionano

Le immagini in movimento sfruttano il naturale istinto umano a notare il cambiamento visivo: uno schermo luminoso con contenuti dinamici cattura lo sguardo e può trasmettere in pochi secondi informazioni ricche e utili. In pratica, il messaggio non solo arriva, ma viene ricordato con maggiore facilità.

Monitor e totem digitali permettono anche di aggiornare i contenuti in tempo reale, gestendo messaggi diversi in base al momento della giornata, alle offerte in corso o alle esigenze comunicative dell’azienda. Questo livello di flessibilità non è possibile con i supporti cartacei tradizionali.

Una tendenza forte anche tra le imprese locali

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, l’adozione di monitor professionali e totem non riguarda solo le grandi catene o i centri commerciali: aziende locali di piccole e medie dimensioni stanno sempre più integrando questi strumenti nei loro punti vendita e negli spazi aperti al pubblico.

Secondo gli osservatori del settore, la diffusione del digital signage è guidata proprio dalla capacità di unire attenzione visiva, aggiornabilità dei contenuti e adattabilità agli spazi fisici reali, rendendo le comunicazioni aziendali più efficaci senza risultare invasive.

Monitor e totem: strumenti flessibili per ogni contesto

Un altro aspetto che spinge molte imprese ad adottare soluzioni digitali è la possibilità di acquisto o noleggio flessibile, adattabile alle esigenze e al budget. I totem digitali possono essere utilizzati in numerosi contesti:

vetrine e ingressi per attirare passanti

sale d’attesa e spazi comuni per informare o intrattenere

aree promozionali per mostrare offerte in tempo reale

Questa versatilità li rende strumenti strategici non solo per migliorare la comunicazione, ma anche per aumentare la percezione di modernità e professionalità delle imprese.

Uno sguardo verso il futuro

In un’epoca in cui la tecnologia influenza ogni aspetto della comunicazione, l’uso di immagini in movimento e display digitali nei punti fisici rappresenta un ponte tra il mondo digitale e l’esperienza reale delle persone.

Le statistiche confermano che schermi e totem digitali non sono una semplice novità visiva: sono strumenti capaci di influenzare decisioni, aumentare vendite e migliorare l’esperienza complessiva del cliente.