Albanese, scontro globale: Francia, Usa e Germania chiedono le dimissioni La relatrice Onu al centro delle polemiche per le sue posizioni su Israele

La vicenda di Francesca Albanese, relatrice speciale delle Nazioni Unite per i Territori palestinesi, ha assunto nelle ultime settimane una dimensione politica internazionale. Francia, Stati Uniti e Germania – governi spesso divisi su dossier cruciali – si sono ritrovati su una richiesta comune: le sue dimissioni dall’incarico Onu, ritenendo che alcune sue dichiarazioni su Israele siano incompatibili con il ruolo di osservatrice indipendente.

La posizione di Parigi e Berlino

La svolta è arrivata da Parigi. Il governo guidato da Emmanuel Macron, tra i più attivi in Europa nel sostenere il riconoscimento dello Stato palestinese, ha sollecitato formalmente un chiarimento sulla condotta della relatrice. La richiesta di dimissioni, annunciata dal ministro degli Esteri francese dopo pressioni interne di deputati della maggioranza, segna un passaggio politico significativo. A stretto giro è arrivata anche la presa di posizione di Berlino. Il ministro degli Esteri tedesco Johann Wadephul ha parlato di “numerose uscite fuori luogo su Israele”, sostenendo che tali dichiarazioni renderebbero incompatibile la permanenza nell’incarico.

Le accuse e la replica

Al centro della controversia vi sono interventi pubblici in cui Albanese avrebbe utilizzato espressioni giudicate eccessive nei confronti di Israele. In particolare, ha fatto discutere la formula del “nemico comune dell’umanità”, attribuita alla relatrice durante un evento internazionale a cui partecipavano anche esponenti politici controversi.

Secondo i critici, tali parole avrebbero travalicato il confine della legittima critica alle politiche del governo israeliano, configurando una presa di posizione politica incompatibile con la funzione di relatrice Onu. Nei video dell’intervento, tuttavia, Albanese sembrerebbe riferire l’espressione a un sistema politico e internazionale che, a suo giudizio, avrebbe tollerato gravi violazioni dei diritti umani nei confronti dei palestinesi. Una distinzione lessicale che non ha però placato le polemiche.

Il nodo dell’imparzialità

Il punto centrale del dibattito riguarda l’imparzialità. Il mandato dei relatori speciali delle Nazioni Unite prevede un’analisi indipendente e tecnica delle violazioni dei diritti umani. I governi che ne chiedono le dimissioni sostengono che Albanese, nel tempo, avrebbe assunto un profilo più politico che istituzionale, trasformandosi – secondo i detrattori – in una figura militante piuttosto che in un’osservatrice super partes. Le critiche si inseriscono in un contesto già segnato da tensioni diplomatiche legate al conflitto in Medio Oriente. L’amministrazione americana, tra le più schierate a difesa di Israele, ha espresso a sua volta forti riserve sulle posizioni della relatrice, ritenendole dannose per la credibilità delle Nazioni Unite.

Libertà di espressione e responsabilità istituzionale

La vicenda solleva un interrogativo più ampio: fino a che punto un funzionario internazionale può spingersi nella critica politica senza compromettere la neutralità del proprio ruolo? Le opinioni espresse da Albanese rientrano nel dibattito pubblico europeo e globale, dove la libertà di espressione tutela anche posizioni radicali. Tuttavia, per i governi che oggi ne chiedono il passo indietro, la responsabilità istituzionale imporrebbe un linguaggio e una postura differenti. Le tensioni diplomatiche attorno alla relatrice rischiano di avere effetti anche sulla causa palestinese, che alcuni osservatori temono possa uscire indebolita da uno scontro che sposta l’attenzione dalle condizioni sul terreno alla figura della stessa funzionaria.

Una parabola politica

La parabola di Francesca Albanese, da giurista impegnata nei diritti umani a figura al centro di un conflitto diplomatico tra capitali occidentali, appare oggi emblematica delle fratture che attraversano il dibattito internazionale sul Medio Oriente. La decisione finale spetta alle Nazioni Unite, che dovranno valutare se le contestazioni politiche siano tali da giustificare una revoca o se rientrino in un confronto legittimo e acceso su uno dei conflitti più divisivi del nostro tempo.