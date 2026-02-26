Corso di formazione Anev: la sicurezza nel parco eolico Il corso rilascia crediti formativi professionali

Mancano pochi giorni all’atteso corso di formazione Anec "La sicurezza nel parco eolico", in programma il prossimo 4 marzo 2026 a Rimini, nell’ambito della manifestazione Key 2026.

Il percorso formativo è rivolto a tutti coloro che intendono approfondire la normativa vigente in materia di sicurezza negli impianti eolici, sviluppare competenze nella gestione delle emergenze all’interno di un parco eolico e acquisire strumenti utili per l’analisi del rischio, imparando a riconoscere e mitigare i principali pericoli associati.

Tra gli elementi distintivi del corso: vi è l’utilizzo del simulatore in realtà virtuale, realizzato dall’Anev nell’ambito del progetto europeo SimulWind, che consentirà ai partecipanti di sperimentare in modo pratico la gestione di un aerogeneratore in scenari realistici.

La partecipazione al corso consente il rilascio di crediti formativi professionali e include l’ingresso gratuito alla fiera Key 2026.

Sono inoltre previste agevolazioni economiche per gli Associati Anev e per le iscrizioni multiple. Sarà possibile seguire il corso sia in presenza sia da remoto.