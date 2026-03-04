Networking nel Mezzogiorno: perché il biglietto da visita è ancora decisivo Tra startup ed eventi a Napoli, il biglietto da visita resta uno strumento chiave

Il biglietto da visita resta lo strumento più efficace per fare affari nel Mezzogiorno. Non è un semplice accessorio, ma è la prova tangibile della serietà professionale di un professionista. Il valore del biglietto da visita dipende anche da quanto networking ed eventi si è in grado di fare.

Il biglietto da visita in sé ha un’importanza relativa; ciò che conta sono i 5 minuti dopo che lo dai a qualcuno, specialmente se in seguito ad una conversazione interessante. Inoltre, avere un biglietto da visita chiaro e semplice facilita il contatto ed è un aiuto alla memoria.

Startup di Napoli: un fermento in crescita

Napoli vanta oggi un ecosistema ampio e dinamico governato dalla presenza di start up. La Campania sta vivendo una stagione imprenditoriale straordinaria, contando oltre 1000 start up innovative. Un sistema in espansione sostenuto dagli eventi di networking. NAStartup organizza mensilmente incontri con le startup campane, mentre il Terra next demoday mette in vetrina i progetti più promettenti.

Ed è proprio durante un utile evento di networking che puoi lasciare il segno con un biglietto da visita, visibile e concreto, molto più di una semplice connessione su LinkedIn.

I biglietti da visita personalizzati di Helloprint a prezzi competitivi permettono ad ogni professionista di esprimere la propria personalità ed identità di brand. Dal proprio design alla stampa professionale su Helloprint, giocare con formati creativi e finiture ti permette di sperimentare con la creatività.

Su Helloprint puoi ordinare e ricevere velocemente tirature consistenti per i tuoi biglietti da visita, in modo da essere pronto per il prossimo appuntamento di networking.

Attenzione al layout

La scelta della grafica del proprio biglietto da visita è uno dei primi step per realizzare biglietti da visita efficaci ed intuitivi. Inoltre, anche la forma di una business card può incidere sulla riconoscibilità del brand. Si può scegliere di optare per il classico formato europeo di dimensioni 85x55 mm o prediligere un formato pieghevole.

Un altro aspetto da considerare nella realizzazione di una business card, è la posizione del logo e del nome dell’attività rispetto al resto degli elementi presenti. I testi possono essere accompagnati da elementi grafici che aiutano a definire il layout, conferendo al biglietto un aspetto più pulito e curato. È consigliato che la superficie riprenda in parte le sfumature cromatiche del marchio in modo da realizzare biglietti da visita riconoscibili.

Il biglietto da visita è strategia

La partita iva che partecipa a un evento di networking a Napoli non porta con sé solo le sue competenze e i suoi servizi, ma un portfolio dei progetti realizzati scansionabile grazie al QR presente sul biglietto da visita.

Il biglietto da visita farà la differenza quando si tratterà di richiamare i progetti più interessanti e che più ci hanno colpito durante l’evento. In questo modo il tessuto imprenditoriale cresce, costruendo relazioni autentiche.

Il biglietto da visita non è nostalgia di un’epoca passata, ma è parte di una strategia ben studiata, il segnale tangibile che distingue chi fa impresa prendendosi ancora cura delle relazioni umane.