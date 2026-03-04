Europa, il rumore del vuoto: la politica delle parole mentre il mondo decide Le frasi rituali della politica europea nascondono una realtà: l’irrilevanza che avanza

C’è qualcosa di profondamente rivelatore nella dichiarazione di Maurizio Lupi. La si legge, la si rilegge, e alla fine resta una sensazione precisa: il vuoto. “Rafforzare il ruolo dell’Unione europea”, “lavorare per la de-escalation”, “parlare con una voce sola”, “difendere libertà, democrazia e diritti umani”. È il vocabolario automatico della politica europea, quello che scatta ogni volta che il mondo prende fuoco. Frasi levigate, diplomatiche, inoffensive. E soprattutto inutili.

Perché il mondo, nel frattempo, è cambiato. E parecchio. L’Europa continua a parlare come se fosse ancora un protagonista centrale degli equilibri globali, mentre somiglia sempre di più a un osservatore educato della storia. Washington decide, Pechino avanza, Mosca destabilizza, le potenze regionali si muovono con brutalità strategica. Bruxelles invece continua a produrre dichiarazioni, appelli, raccomandazioni. Parole, parole, parole.

Il punto non è nemmeno la buona fede di chi le pronuncia. È che quelle formule — “rafforzare”, “dialogare”, “coordinare” — sono diventate il modo elegante con cui la politica europea copre la propria impotenza. Non indicano una strategia, non aprono una strada, non cambiano nulla. Non lo fanno in Ucraina, non lo fanno nel Medio Oriente che brucia, non lo fanno in Africa dove si stanno ridisegnando gli equilibri geopolitici. Servono solo a prendere tempo, a riempire lo spazio mediatico, a dare l’illusione che qualcuno stia guidando il processo.

Eppure da mesi una voce autorevole, quella di Mario Draghi, ripete una verità che dovrebbe scuotere i palazzi europei: l’Europa rischia di diventare irrilevante. Non marginale, non in difficoltà. Irrilevante. È una parola pesante come un macigno, perché descrive esattamente la traiettoria in cui il continente sembra avviato. Draghi lo ha spiegato con la freddezza dell’economista e il realismo dell’uomo di governo: senza un salto politico vero — politica industriale comune, difesa comune, capacità decisionale rapida — l’Europa resterà prigioniera delle sue regole, dei suoi veti incrociati, della sua burocrazia. Una macchina perfetta per produrre norme, incapace di produrre potere.

E nel mondo di oggi il potere conta. Contano gli eserciti, contano le catene industriali, contano l’energia, contano le alleanze. Conta soprattutto la capacità di decidere in fretta. L’Europa invece continua a muoversi con i tempi lunghi delle procedure, come se la storia potesse aspettarla. Ma la storia non aspetta. La storia travolge.

In questo quadro già fragile, l’Italia non sembra avere molto da dire. O meglio: sembra aver scelto di dire poco. La premier Giorgia Meloni ha dimostrato in altre occasioni abilità politica e talento comunicativo. Ma quando il clima si fa davvero complesso — quando i conflitti si moltiplicano, gli equilibri si incrinano e l’Europa appare disorientata — la linea diventa improvvisamente quella del silenzio prudente. Poche parole, poche iniziative, nessuna proposta capace di spostare davvero il tavolo europeo.

Eppure l’Italia avrebbe tutte le carte per farlo. È il paese più esposto sul Mediterraneo, il ponte naturale tra Europa e Medio Oriente, uno dei pochi Stati con una tradizione diplomatica diffusa nel mondo arabo. Potrebbe essere un attore capace di orientare il dibattito europeo su sicurezza, energia, stabilità regionale. Invece troppo spesso resta un comprimario disciplinato, che attende le decisioni altrui.

Il problema non è la prudenza, che in politica estera è una virtù. Il problema è quando la prudenza diventa assenza. Quando la leadership si limita ad accompagnare gli eventi invece di provare a governarli.

E allora le parole di Lupi — che pure arrivano da una tradizione moderata, istituzionale, responsabile — finiscono per suonare come l’ennesimo episodio di un copione ormai logoro: la politica che commenta la realtà invece di cambiarla. Un’intera classe dirigente che sembra incapace di immaginare scenari nuovi, di proporre riforme radicali del sistema europeo, di rompere l’equilibrio sterile che paralizza Bruxelles.

Nel frattempo il mondo si riorganizza. Le potenze emergenti costruiscono nuove alleanze, i conflitti regionali ridisegnano le sfere di influenza, le economie globali si riconfigurano. L’Europa continua a parlare di “voce unica”. Ma una voce conta solo se ha forza, visione e volontà politica. Senza queste tre cose resta soltanto un suono diplomatico, educato e irrilevante.

Ed è forse questa la vera fotografia del momento: un continente che continua a parlare mentre altri decidono. E il rischio, sempre più concreto, è che un giorno l’Europa si accorga di essere ancora seduta al tavolo della politica mondiale. Solo che il tavolo, nel frattempo, sarà stato spostato altrove.