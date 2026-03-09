Renzi attacca Tajani: «Garantista del piffero sull’avviso di garanzia» Scontro al Senato tra il leader di Italia Viva e il ministro degli Esteri

Si accende il confronto politico tra Matteo Renzi e Antonio Tajani sul terreno della giustizia e del garantismo. Il leader di Italia Viva ha attaccato duramente il ministro degli Esteri e segretario di Forza Italia dopo un intervento pronunciato nell’aula del Senato. Nel suo discorso, Tajani aveva sottolineato di non aver mai ricevuto un avviso di garanzia, aggiungendo di considerarsi “una persona perbene”. Parole che hanno immediatamente suscitato la reazione polemica di Renzi, intervenuto in aula per contestare l’impostazione del ministro.

La replica di Renzi e il video sui social

Il leader di Italia Viva ha rilanciato lo scontro anche sui social, pubblicando su X il video del confronto avvenuto a Palazzo Madama. Nel commento, Renzi ha accusato Tajani di contraddire la tradizione garantista del centrodestra. «Garantista del piffero! Un avviso di garanzia non è mai una condanna», ha scritto l’ex presidente del Consiglio, sostenendo che le parole del ministro finirebbero per sposare una linea giustizialista. Nel messaggio pubblicato online, Renzi ha anche evocato la figura di Silvio Berlusconi, storico leader di Forza Italia, chiedendosi come avrebbe reagito alle dichiarazioni del suo attuale successore alla guida del partito.

Il nodo politico sul garantismo

Il tema del garantismo resta uno dei punti più sensibili nel dibattito politico italiano. Per anni Berlusconi aveva costruito una parte importante della sua battaglia politica proprio sulla critica all’uso politico della giustizia e sulla distinzione tra indagini e condanne. Le parole di Tajani, interpretate da Renzi come una presa di distanza da quella impostazione, hanno riaperto il confronto tra le forze politiche sul rapporto tra magistratura e politica. Lo scontro tra i due leader arriva inoltre in una fase di forte tensione parlamentare sui temi della giustizia, che continuano a dividere maggioranza e opposizione.