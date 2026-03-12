E' morta Enrica Bonaccorti: aveva 76anni Da tempo combatteva contro un tumore al pancreas

La televisione italiana perde uno dei suoi volti più riconoscibili. È morta a 76 anni Enrica Bonaccorti, storica conduttrice e autrice che tra gli anni Ottanta e Novanta ha segnato la stagione della tv popolare con programmi di grande successo. Da tempo combatteva contro un tumore al pancreas.

Volto elegante e presenza rassicurante per milioni di telespettatori, Bonaccorti è stata protagonista di una televisione capace di parlare al grande pubblico con leggerezza ma anche con sensibilità. La sua carriera attraversa diverse stagioni della tv italiana, dalla Rai alle reti Mediaset, con programmi che hanno accompagnato la quotidianità degli italiani.

Tra i suoi successi più ricordati c’è Pronto, chi gioca?, quiz telefonico diventato un piccolo fenomeno televisivo, capace di trasformare il rapporto tra pubblico e televisione grazie alla partecipazione diretta dei telespettatori. Ma il suo nome resta legato anche alla conduzione di Italia Sera, storico programma di approfondimento e intrattenimento della seconda serata Rai.

Nel corso della sua carriera Bonaccorti ha collaborato anche con la televisione privata, partecipando a progetti molto popolari come Non è la Rai, contribuendo a definire il linguaggio televisivo di un’epoca in cui il piccolo schermo stava cambiando profondamente.

Autrice, conduttrice e talvolta anche attrice e paroliera, Enrica Bonaccorti ha saputo muoversi con naturalezza tra generi diversi, mantenendo sempre uno stile personale fatto di ironia, intelligenza e capacità di dialogo con il pubblico.

Con la sua scomparsa se ne va una protagonista di una stagione irripetibile della televisione italiana, quella in cui il rapporto tra studio e casa era diretto, immediato e familiare. Un pezzo di storia del piccolo schermo che oggi si chiude, lasciando il ricordo di una professionista capace di entrare con discrezione e talento nelle case degli italiani.