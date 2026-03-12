Iran, Italia Viva condanna attacco a Erbil: episodio grave Faraone e Borghi esprimono solidarietà ai militari italiani

La condanna politica dopo l’attacco a Erbil. L’attacco contro la base che ospita il contingente italiano a Erbil, nel Kurdistan iracheno, provoca reazioni nel mondo politico italiano. I vicepresidenti di Italia Viva, Davide Faraone ed Enrico Borghi, definiscono l’episodio grave e molto preoccupante ed esprimono vicinanza ai militari italiani impegnati nella missione internazionale. Secondo i due esponenti del partito riformista, il lancio di droni da parte dell’Iran contro l’area della base rappresenta un segnale inquietante per l’evoluzione della crisi in Medio Oriente, anche se l’attacco non avrebbe provocato conseguenze per il personale italiano.

La missione italiana e il rischio di escalation

Gli esponenti di Italia Viva sottolineano che il contingente italiano è impegnato in una missione di peacekeeping e di stabilizzazione nella regione. Per questo l’episodio viene considerato particolarmente allarmante, perché potrebbe indicare un tentativo di allargare il conflitto o di alimentare tensioni in altri scenari della regione. La presenza militare italiana in Iraq rientra nel dispositivo internazionale di sicurezza e addestramento delle forze locali, in un’area già segnata da anni di instabilità e dalla presenza di diversi attori militari.

La richiesta al governo e all’Europa

Secondo Davide Faraone ed Enrico Borghi la situazione richiede un intervento diplomatico urgente. I due esponenti chiedono al governo italiano di agire in sede europea per favorire una de-escalation della crisi e di mantenere costantemente informato il Parlamento sugli sviluppi della situazione a Erbil. L’episodio, sostengono inoltre i rappresentanti di Italia Viva, rafforzerebbe le proposte contenute nella risoluzione presentata nelle ultime ore in Parlamento da diverse forze riformiste sul ruolo dell’Italia e dell’Europa nella gestione della crisi.