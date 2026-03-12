Armony Floor: soluzioni e tipologie parquet per progetti abitativi contemporanei Soluzioni di parquet e pavimenti SPC per progetti abitativi contemporanei

Negli ultimi anni, il pavimento è tornato a occupare un ruolo centrale nella progettazione degli interni. Architetti e progettisti lo considerano sempre più spesso una superficie capace di incidere sull’identità degli ambienti, influenzando la percezione dello spazio e la continuità tra le diverse stanze della casa. Materiali, formati e modalità di posa diventano quindi elementi fondamentali per costruire ambienti equilibrati e funzionali.

In questo contesto si inserisce l’attività di Armony Floor, realtà specializzata nei pavimenti in legno che opera come ingrosso di parquet. La produzione dell’azienda è interna, mentre l’importazione delle materie prime avviene in modo diretto, dai Paesi d’origine. Questo modello organizzativo garantisce quindi un collegamento tra produzione, lavorazione e distribuzione, a fronte di un eccellente rapporto qualità/prezzo.

La proposta Armony Floor è dedicata sia ai clienti privati sia ai professionisti del settore, come rivenditori, architetti e interior designer. L’obiettivo è offrire soluzioni adatte a diversi contesti abitativi e progettuali, mantenendo una gamma ampia e articolata. Il catalogo dell’azienda comprende infatti oltre 60 referenze pensate per rispondere a esigenze differenti di posa e di utilizzo.

Tra le principali tipologie di pavimento presenti nella proposta si trovano diverse soluzioni che permettono di adattare il parquet a contesti e progetti diversi:

Parquet prefinito a incastro , indicato per interventi che richiedono precisione e tempi di posa contenuti.

, indicato per interventi che richiedono precisione e tempi di posa contenuti. Parquet flottante , una soluzione apprezzata negli interventi di ristrutturazione per la flessibilità dell’installazione.

, una soluzione apprezzata negli interventi di ristrutturazione per la flessibilità dell’installazione. Parquet spina di pesce , una posa decorativa che crea un disegno geometrico elegante e dinamico sulla superficie del pavimento.

, una posa decorativa che crea un disegno geometrico elegante e dinamico sulla superficie del pavimento. Parquet plastificato , utilizzato soprattutto in progetti con esigenze specifiche di budget o di utilizzo.

, utilizzato soprattutto in progetti con esigenze specifiche di budget o di utilizzo. Parquet industriale, scelto in contesti professionali dove resistenza e continuità della superficie sono elementi fondamentali.

Accanto alle soluzioni in legno naturale, Armony Floor propone anche superfici progettate per contesti particolari. Tra queste rientrano i pavimenti SPC, indicati per ambienti soggetti a umidità o a utilizzi intensivi, e le soluzioni per esterni, ottime per terrazzi, giardini e spazi outdoor esposti agli agenti atmosferici.

La qualità dei pavimenti è supportata da una selezione meticolosa delle materie prime. Le essenze utilizzate provengono da foreste certificate e i processi di lavorazione prevedono l’utilizzo di colle e vernici senza formaldeide, nel rispetto delle normative europee dedicate alla salubrità degli ambienti indoor.

Per facilitare il processo di scelta, l’azienda mette a disposizione diversi strumenti informativi. Attraverso il sito ufficiale www.pavimentieparquet.com è possibile consultare schede tecniche dettagliate e confrontare le diverse soluzioni. Inoltre, è prevista l’opportunità di richiedere campioni gratuiti dei materiali con spedizione garantita in 48/72 ore, così da osservare direttamente superfici e finiture.

Ulteriore strumento utile è il blog aziendale, che include contenuti informativi dedicati al parquet, ai materiali e alle modalità di posa, offrendo indicazioni utili a chi desidera approfondire le caratteristiche dei pavimenti in legno.

Lo showroom di Coriano, in provincia di Rimini, apre le porte a clienti e professionisti, che possono valutare dal vivo superfici, finiture e formati disponibili. A completare l’offerta interviene una rete nazionale di posatori qualificati, incaricata di realizzare le installazioni nel rispetto delle specifiche tecniche dei pavimenti.

In un progetto abitativo, dunque, il pavimento rappresenta una presenza continua che accompagna la vita quotidiana degli ambienti. Attraverso una gamma ampia, una filiera organizzata in modo essenziale e strumenti utili per orientare la scelta, Armony Floor propone pavimenti in legno pensati per integrarsi con coerenza nei progetti architettonici contemporanei.