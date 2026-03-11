Messina, uccisa dall’ex compagno: «Un femminicidio annunciato» Il fratello di Daniela Zinnanti denuncia le violenze subite dalla donna

La tragedia a Messina. La famiglia di Daniela Zinnanti, la donna di 50 anni uccisa a Messina dall’ex compagno, parla di una tragedia che si poteva evitare. Secondo quanto racconta il fratello Roberto Zinnanti, la relazione tra la vittima e l’uomo era segnata da tempo da episodi di violenza. I familiari avevano più volte invitato Daniela a interrompere il rapporto con l’ex compagno, che in passato l’avrebbe anche aggredita gravemente. L’uomo, in uno degli episodi denunciati, l’avrebbe mandata in ospedale con sette costole rotte, circostanza che aveva portato a una denuncia per maltrattamenti.

Una relazione segnata dalla violenza

La storia tra Daniela Zinnanti e il suo ex compagno era iniziata tempo prima e in un primo momento la donna era convinta di poter cambiare il comportamento dell’uomo. Dopo una prima denuncia per maltrattamenti, però, la vittima aveva deciso di ritirare la querela. Successivamente la relazione era proseguita per un periodo anche con una convivenza, ma il rapporto era diventato sempre più difficile. Negli ultimi tempi la donna aveva deciso di interrompere definitivamente ogni rapporto con l’uomo e lo aveva allontanato dalla propria vita.

Il dolore della famiglia

Il fratello della vittima ricorda Daniela Zinnanti come una donna molto legata alla famiglia. La cinquantenne si occupava quando poteva della madre e manteneva un forte rapporto con i fratelli e con la figlia. Secondo il racconto dei familiari, sia il fratello sia la madre avevano più volte invitato Daniela a tenersi lontana dall’uomo violento. Solo di recente la donna aveva deciso di seguire questo consiglio e chiudere definitivamente la relazione. La decisione, però, non sarebbe stata accettata dall’ex compagno, che avrebbe continuato a cercarla fino al tragico epilogo.

Un nuovo caso di femminicidio

La vicenda riporta l’attenzione sul tema della violenza di genere e sulla difficoltà di interrompere relazioni segnate da abusi e aggressioni. Il caso di Messina si inserisce nel quadro dei femminicidi che continuano a verificarsi in Italia e che spesso sono preceduti da denunce o episodi di violenza già noti. Le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto e chiarire le responsabilità dell’ex compagno della vittima.