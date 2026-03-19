Giornata del Fiocchetto Lilla, perché parlarne anche dopo il 15 marzo Disturbi alimentari, la sensibilizzazione continua oltre la giornata simbolo

Il 15 marzo non dovrebbe essere una data da ricordare solo per un giorno. La Giornata del Fiocchetto Lilla, riconosciuta anche dal Ministero della Salute come momento dedicato alla sensibilizzazione sui disturbi della nutrizione e dell’alimentazione, serve a richiamare l’attenzione su un tema delicato e spesso sottovalutato come quello dei disturbi del comportamento alimentare.

E forse proprio nei giorni successivi alla ricorrenza è ancora più importante fermarsi a riflettere, quando il clamore si abbassa e resta il bisogno concreto di capire, informare e sensibilizzare.

Parlare di disturbi alimentari significa parlare di sofferenza reale, di disagio psicologico, di fragilità che non sempre si vedono subito. Spesso, da fuori, tutto può sembrare normale: una dieta più rigida, una maggiore attenzione al corpo, l’idea di voler mangiare meglio. In realtà, dietro comportamenti che possono sembrare comuni, a volte si nascondono difficoltà profonde che meritano ascolto e competenza.

Anche per questo è importante che il tema venga affrontato con serietà, senza banalizzazioni e senza giudizi affrettati. In questo senso, realtà specializzate come il Centro Lilac rappresentano un punto di riferimento prezioso per chi cerca informazioni e supporto.

Una ricorrenza che va oltre il simbolo

Il Fiocchetto Lilla non è solo un simbolo, ma un invito collettivo a prendere coscienza di un fenomeno che coinvolge non solo chi ne soffre direttamente, ma anche famiglie, amici, scuole e operatori sanitari.

Troppo spesso, infatti, i disturbi alimentari vengono ridotti a una questione di cibo o di aspetto fisico, quando in realtà riguardano anche il rapporto con sé stessi, con le emozioni, con il controllo e con la propria immagine.

Il rischio più grande è proprio quello di minimizzare. Frasi come “è solo un periodo”, “basta mangiare di più” o “devi stare più tranquilla” possono sembrare innocue, ma spesso non aiutano chi sta vivendo un disagio. Anzi, possono aumentare il senso di incomprensione.

Ecco perché giornate come questa hanno ancora senso anche dopo il 15 marzo: servono a ricordare che dietro questi disturbi esistono storie vere, percorsi complessi e bisogni che non possono essere ignorati.

Approfondire il significato della Giornata del Fiocchetto Lilla vuol dire anche questo: ricordare che il contrasto ai disturbi alimentari passa dall’ascolto, dalla consapevolezza e dalla possibilità di rivolgersi a realtà preparate.

Il problema è spesso invisibile

Uno degli aspetti più difficili da affrontare è che i disturbi alimentari non sempre si riconoscono subito. Non esiste un unico modo in cui si manifestano e non sempre il disagio è evidente all’esterno. A volte si presenta sotto forma di restrizione, altre volte attraverso abbuffate, sensi di colpa, isolamento sociale o una continua preoccupazione per il peso e per il corpo.

È proprio questa dimensione invisibile a rendere fondamentale il lavoro di sensibilizzazione. Quando si parla di prevenzione, infatti, non si tratta solo di diffondere informazioni, ma anche di aiutare le persone a leggere alcuni segnali con maggiore attenzione.

Riconoscere il problema presto può fare una grande differenza, perché consente di non lasciare che il disagio si radichi ancora di più nel tempo.

Dopo il 15 marzo inizia la parte più importante

La verità è che il valore della ricorrenza non si esaurisce il giorno stesso. Anzi, il momento più utile è proprio quello successivo, quando si può andare oltre il simbolo e trasformare la sensibilizzazione in un’attenzione concreta e continua. Serve parlarne nelle famiglie, nelle scuole, nei luoghi della salute, ma anche nei media, con un linguaggio corretto e rispettoso.

Continuare a parlarne anche dopo il 15 marzo non è quindi fuori tempo massimo. Al contrario, è forse il modo più utile per dare valore a una giornata che non dovrebbe restare isolata, ma diventare parte di un discorso più ampio e necessario.