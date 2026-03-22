Addio a Umberto Bossi, funerali oggi in forma privata Cerimonia riservata per il fondatore della Lega, niente evento pubblico

L’ultimo saluto riservato. Si tengono oggi i funerali di Umberto Bossi, storico fondatore della Lega Nord, scomparso dopo una lunga stagione politica che ha segnato profondamente il Paese. La cerimonia si svolge in forma strettamente privata, come deciso dalla famiglia. Nessun evento pubblico, nessuna grande partecipazione istituzionale aperta. Solo parenti e una cerchia ristretta di amici e collaboratori più stretti per l’ultimo saluto a una figura che per decenni è stata protagonista della scena politica italiana.

Una figura che ha segnato un’epoca

Fondatore della Lega e leader carismatico per anni, Umberto Bossi ha incarnato un’idea di politica territoriale e identitaria che ha cambiato gli equilibri del sistema politico nazionale. Dalla nascita del movimento negli anni Ottanta fino alla sua affermazione nei governi nazionali, la sua figura ha attraversato momenti di grande consenso e fasi più controverse, restando comunque centrale nel dibattito pubblico.

Il silenzio dopo la politica

Negli ultimi anni Bossi si era progressivamente allontanato dalla scena, anche per le condizioni di salute. La scelta di una cerimonia privata riflette questo ritiro e la volontà di mantenere un profilo discreto anche nell’ultimo saluto. Un addio lontano dalle piazze e dai simboli che avevano accompagnato la sua carriera, ma che chiude una stagione politica destinata a restare nella memoria della Repubblica.