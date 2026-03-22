Ora legale permanente, la Camera avvia l’iter: ecco cosa cambia Audizioni fino a giugno su energia, salute ed economia

L’Italia apre ufficialmente il dossier sull’ora legale permanente. La Commissione Attività produttive della Camera dei deputati ha dato il via libera a un’indagine conoscitiva che segna il primo passo concreto verso l’ipotesi di eliminare il cambio stagionale dell’ora. Una svolta attesa da anni, che porta il tema fuori dal dibattito teorico e lo inserisce in un percorso parlamentare strutturato, con l’obiettivo di valutare costi e benefici di un orario unico per tutto l’anno.

Audizioni e tempi dell’indagine

L’iniziativa nasce su impulso della Società Italiana di Medicina Ambientale, dell’associazione Consumerismo No profit e del deputato Andrea Barabotti. Il calendario è già fissato: audizioni fino al 30 giugno con istituzioni, esperti, rappresentanti europei e categorie economiche. L’obiettivo è fornire a Parlamento e governo un quadro completo che tenga insieme energia, salute, economia e organizzazione sociale. Non è esclusa anche l’ipotesi di una fase sperimentale prima di una decisione definitiva.

I numeri: risparmi energetici e ambientali

I dati accumulati negli anni rappresentano uno degli argomenti principali a favore della misura. Secondo le rilevazioni di Terna, tra il 2004 e il 2025 l’ora legale ha consentito un risparmio di oltre 12 miliardi di kilowattora, pari a circa 2,3 miliardi di euro. Le stime indicano inoltre una possibile riduzione annuale delle emissioni tra 160 mila e 200 mila tonnellate di CO2. Un beneficio che deriva soprattutto dalla minore necessità di illuminazione artificiale nelle ore serali.

Salute, sicurezza e consumi

Il tema, però, non è solo energetico. Diversi studi richiamati nell’indagine evidenziano gli effetti del cambio d’ora sui ritmi biologici, con possibili ripercussioni su sonno, concentrazione e pressione arteriosa. Secondo alcune ricerche, nella settimana successiva al passaggio all’ora solare si registra un aumento degli incidenti stradali e sul lavoro. Al contrario, una maggiore luce serale è associata a un incremento delle attività economiche, in particolare nei settori di commercio, ristorazione e turismo.

Il nodo europeo

Il percorso italiano si inserisce in un contesto europeo ancora irrisolto. Nel 2019 il Parlamento europeo aveva approvato una proposta per abolire il cambio d’ora, lasciando agli Stati la scelta dell’orario permanente. Tuttavia, il processo si è fermato a causa delle divergenze tra i Paesi membri. Le posizioni restano legate alla geografia: i Paesi del Nord privilegiano la luce mattutina, mentre quelli del Sud, come l’Italia, tendono a valorizzare quella serale per i suoi effetti economici e sociali.

Un dibattito che entra nel vivo

L’avvio dell’indagine non rappresenta ancora una decisione, ma cambia il livello del confronto. Per la prima volta il tema viene affrontato con un’analisi sistematica e comparabile, destinata a tradursi in una scelta politica. Resta da capire se l’Italia procederà in autonomia o attenderà un coordinamento europeo. In ogni caso, il percorso avviato a Montecitorio segna un passaggio concreto: dalla teoria alla possibilità di una riforma che potrebbe incidere sulla vita quotidiana di milioni di cittadini.