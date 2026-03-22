Poste lancia l’opa su Tim: nasce polo strategico da 27 miliardi Offerta totalitaria per creare un gigante delle infrastrutture e del cloud

Una mossa destinata a ridisegnare gli equilibri industriali del Paese. Poste Italiane ha annunciato il lancio di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria su Telecom Italia, con l’obiettivo di creare la più grande piattaforma infrastrutturale connessa d’Italia. L’operazione punta a integrare reti, servizi digitali e capacità tecnologiche in un unico grande polo strategico. Secondo quanto comunicato dal gruppo, il nuovo soggetto nascerebbe con ricavi aggregati pari a circa 26,9 miliardi di euro e un Ebit pro-forma di 4,8 miliardi, contando oltre 150 mila dipendenti. Il completamento dell’offerta è previsto entro la fine del 2026.

Un polo nazionale delle infrastrutture

Nel progetto delineato da Poste Italiane, l’integrazione con Tim consentirebbe di aggiungere tre asset considerati chiave: una rete fissa e mobile di scala nazionale, una presenza dominante nelle infrastrutture cloud e data center e la capacità di offrire connettività sicura e “sovrana”. L’obiettivo dichiarato è quello di costruire un vero motore di innovazione, capace di rafforzare la produttività del sistema industriale e migliorare la competitività internazionale del Paese. Il nuovo gruppo verrebbe così configurato come un pilastro strategico per l’economia nazionale, anche in chiave di attrazione degli investimenti.

Le sinergie economiche

Dal punto di vista finanziario, l’operazione promette benefici significativi. Poste Italiane stima sinergie complessive ante imposte pari a circa 0,7 miliardi di euro annui a regime. La componente principale riguarda i costi, con circa 0,5 miliardi legati a efficienze operative e all’ottimizzazione della struttura finanziaria di Tim. Le sinergie sui ricavi sono invece stimate in oltre 0,2 miliardi di euro, grazie all’integrazione dei servizi e all’espansione dell’offerta commerciale. I tempi indicati prevedono il raggiungimento delle sinergie di costo entro due anni dal completamento dell’operazione, mentre quelle di ricavo richiederanno un orizzonte di circa tre anni.

Strategia e impatto sul sistema Paese

L’operazione viene presentata come coerente con la strategia di lungo periodo di Poste Italiane, sempre più orientata verso i servizi digitali e le infrastrutture tecnologiche. L’acquisizione di Telecom Italia rappresenterebbe un salto dimensionale e qualitativo, trasformando il gruppo in una piattaforma integrata capace di competere su scala europea. Sul piano politico ed economico, la creazione di un grande operatore nazionale delle infrastrutture solleva anche interrogativi sul ruolo dello Stato, sulla concorrenza e sugli equilibri del mercato delle telecomunicazioni. Temi che saranno al centro del confronto nei prossimi mesi, mentre l’opa entrerà nelle fasi operative.