Maxi concorso Giustizia 2026, oltre 9.100 posti in arrivo Tre bandi e nuove regole: assunzioni dal 1° luglio, come partecipare

Il Ministero della Giustizia si prepara a lanciare uno dei più grandi concorsi pubblici degli ultimi anni, con oltre 9.100 posti destinati a rafforzare gli uffici giudiziari su tutto il territorio nazionale. L’operazione, che rientra nel piano di potenziamento della macchina amministrativa legata anche agli obiettivi del Pnrr, punta a stabilizzare personale e colmare carenze croniche negli organici.

Come funzionano i bandi

I posti saranno distribuiti attraverso tre distinti bandi, destinati a diversi profili amministrativi e tecnici. La selezione prevede una procedura semplificata con una prova cosiddetta “situazionale”, pensata per valutare le capacità pratiche dei candidati nella gestione di casi concreti, oltre alle competenze teoriche. Le assunzioni sono previste a partire dal 1° luglio 2026, con l’obiettivo di rendere rapidamente operative le nuove risorse negli uffici giudiziari, spesso sotto pressione per l’elevato carico di lavoro.

Chi può partecipare

I requisiti variano a seconda dei profili, ma in generale il concorso è aperto sia a diplomati sia a laureati. Particolare attenzione sarà data alle competenze digitali e organizzative, sempre più centrali nel funzionamento della giustizia amministrativa. La procedura dovrebbe svolgersi in gran parte in modalità digitale, con test informatizzati e tempi ridotti rispetto ai concorsi tradizionali, per accelerare le graduatorie e le successive assunzioni.

La clausola sul gender gap

Tra le novità più discusse c’è una clausola definita “al contrario” sul gender gap. In presenza di forte squilibrio tra uomini e donne in graduatoria, sarà possibile favorire il genere meno rappresentato, con l’obiettivo di riequilibrare la composizione del personale. Si tratta di una misura che segue le indicazioni europee sulla parità di genere, ma che potrebbe aprire un dibattito sul principio di merito nelle selezioni pubbliche.

Obiettivi e impatto sul sistema

L’intervento punta a migliorare l’efficienza degli uffici giudiziari, ridurre i tempi dei procedimenti e sostenere la modernizzazione della macchina della giustizia. Il rafforzamento degli organici è considerato cruciale anche per rispettare gli impegni assunti dall’Italia con l’Unione Europea. Nei prossimi mesi sono attesi i dettagli ufficiali dei bandi, con indicazioni precise su profili, prove e modalità di candidatura.