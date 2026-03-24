Governo: Delmastro si dimette, "per interesse Nazione ma non ho fatto niente" Ancora non ufficialmente annunciate ma le dimissioni di Giusi Bartolozzi

“Ho consegnato oggi le mie irrevocabili dimissioni da sottosegretario alla giustizia. Ho sempre combattuto la criminalità, anche con risultati concreti e importanti e pur non avendo fatto niente di scorretto, ho commesso una leggerezza a cui ho rimediato non appena ne ho avuto contezza. Me ne assumo la responsabilità, nell’interesse della Nazione, ancor prima che per l’affetto e il rispetto che nutro verso il Governo e verso il Presidente del Consiglio”. Lo annuncia in una nota il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove. La decisione è connessa alla partecipazione che aveva avuto Delmastro nella società per la gestione di un ristorante intestato alla figlia 18enne di Mauro Caroccia, legato al clan Senese.

Ancora non ufficialmente annunciate ma le dimissioni di Giusi Bartolozzi sono praticamente sul tavolo del ministro della Giustizia. A quanto si apprende, la capo di gabinetto di Via Arenula è a un passo dal lasciare l'incarico dopo il passo indietro già comunicato del sottosegretario Andrea Delmastro. Bartolozzi è a colloquio con il ministro Carlo Nordio che ha parlato anche con Delmastro.