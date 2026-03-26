Forza Italia, tensioni in Sicilia: Falcone attacca Schifani Nuove frizioni nel partito azzurro, richiesta una svolta nella gestione regionale

Nel cuore della politica siciliana torna a salire la tensione dentro Forza Italia, con una polemica che riemerge proprio mentre a livello nazionale si registra un passaggio delicato per il partito. A riaccendere lo scontro è l’eurodeputato Marco Falcone, che dopo un incontro a Palermo con il presidente della Regione Renato Schifani ha denunciato l’assenza di un vero cambio di passo nella gestione politica.

Il confronto a Palermo

Falcone parla apertamente della necessità di una svolta, sottolineando come non emergano segnali sufficienti di consapevolezza rispetto alla fase che il partito sta attraversando. Il riferimento è alle difficoltà interne e alle aspettative dell’elettorato, che secondo l’esponente azzurro richiederebbero un salto di qualità nella guida politica e amministrativa.

Nel colloquio con Schifani, il tema centrale è stato proprio il futuro del governo regionale e il rafforzamento del rapporto con cittadini e opinione pubblica. Ma, a giudizio di Falcone, la risposta non sarebbe stata all’altezza delle criticità emerse nelle ultime settimane.

Le divisioni nel partito

Le parole dell’eurodeputato riportano alla luce una frattura mai del tutto ricomposta dentro Forza Italia in Sicilia. Falcone critica quello che definisce un atteggiamento di autoassoluzione, ritenuto inadatto alla situazione attuale, e rilancia la necessità di ricostruire un partito più organizzato, radicato e credibile.

Un partito che, nelle sue intenzioni, deve tornare a essere punto di riferimento per il territorio, capace di dialogare con giovani, categorie produttive e ceto medio, superando la logica delle correnti e delle contrapposizioni interne.

Il richiamo al rinnovamento

Sulla stessa linea si inserisce anche l’intervento del deputato regionale Salvo Tomarchio, che invoca un rinnovamento profondo e non più rinviabile. Il riferimento è anche all’appello lanciato da Marina Berlusconi, indicato come una direzione chiara per rilanciare il partito.

Secondo Tomarchio, le tensioni interne rischiano di oscurare i risultati del governo guidato da Schifani, rendendo necessario un cambio radicale non solo nei programmi ma anche nella comunicazione e nella classe dirigente. Il nodo centrale resta la scelta tra un atteggiamento conservativo e una svolta più coraggiosa, capace di rilanciare l’identità liberale e riformista di Forza Italia.