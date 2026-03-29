Sondaggi post referendum: cala FdI, cresce il campo largo Pd, M5S e Forza Italia in aumento. Equilibri decisivi senza Vannacci

L’effetto referendum sugli equilibri politici. Il voto referendario lascia il segno sugli orientamenti elettorali e sugli equilibri politici. Giorgia Meloni e Fratelli d’Italia registrano una flessione, passando dal 28% al 26,7%, mentre crescono le principali forze di opposizione. Il Partito Democratico guidato da Elly Schlein sale al 22%, recuperando terreno, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte raggiunge il 14,2%. Segnali positivi anche per Forza Italia, che con Antonio Tajani arriva al 9,5%. Più stabile la Lega di Matteo Salvini, ferma intorno al 6,3%.

Centrodestra forte solo con Vannacci

Il quadro cambia sensibilmente quando si osservano le possibili coalizioni. La simulazione sulla Camera dei deputati evidenzia come il centrodestra resti competitivo solo includendo il movimento guidato dal generale Roberto Vannacci. Con questa alleanza, la coalizione otterrebbe il premio di maggioranza previsto dalla proposta di legge elettorale, arrivando a circa 229 seggi contro i 157 del centrosinistra. Senza Vannacci, invece, lo scenario si ribalta: il cosiddetto “campo largo” conquisterebbe il premio con 227 seggi, lasciando il centrodestra a 149.

Il peso della legge elettorale

Il dibattito sulla riforma elettorale potrebbe accelerare proprio alla luce di questi numeri. Il sistema ipotizzato, soprannominato “Stabilicum”, prevede un impianto proporzionale con premio di maggioranza al 40%. In questo contesto, le alleanze diventano determinanti. La collocazione di forze minori e la capacità di costruire coalizioni solide potrebbero fare la differenza più dei singoli risultati di partito.

Leader e consenso: Conte in testa

Sul piano della leadership emergono movimenti significativi. Giuseppe Conte guadagna terreno e diventa il leader più apprezzato, superando Antonio Tajani, che invece arretra. Cresce anche Elly Schlein, mentre Matteo Salvini perde consensi. La stessa Meloni registra un calo nell’indice di gradimento, in linea con quello del governo, entrambi scesi al 40%.

Verso le prossime elezioni

Il quadro che emerge non è di rivoluzione, ma di riequilibrio. Il centrodestra è chiamato a rafforzare la propria coesione e a chiarire il perimetro delle alleanze. Il centrosinistra, invece, vede rafforzarsi l’ipotesi del campo largo, ma deve ancora definire leadership e programma. Gli elettori sembrano premiare stabilità e moderazione, in un contesto segnato da tensioni internazionali, difficoltà economiche e incertezze energetiche.