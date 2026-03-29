Milano, schianto in Porta Vercellina: muore 21enne, due ferite Incidente all’alba: Porsche fuori controllo contro auto in sosta

Lo schianto all’alba in centro città. Tragedia nelle prime ore del mattino a Milano, dove un violento incidente stradale è costato la vita a Lorenzo Mattia Persiani, 21 anni. Il giovane era alla guida di una Porsche Spyder quando, poco prima delle sei di domenica 29 marzo, ha perso il controllo del veicolo in corso di Porta Vercellina, subito dopo piazzale Aquileia. L’auto, secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, ha sbandato in curva finendo contro il cordolo e poi contro diverse vetture parcheggiate lungo la carreggiata, terminando la corsa nel parterre alberato.

La dinamica e i soccorsi

L’impatto è stato estremamente violento. La Porsche, presa a noleggio e con targa tedesca, avrebbe colpito almeno quattro auto in sosta prima di fermarsi. A bordo c’erano anche due ragazze, di 19 e 20 anni, rimaste ferite in modo non grave. Il conducente è stato trasportato in condizioni disperate al Policlinico di Milano, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico. Nonostante i tentativi dei medici, le sue condizioni sono peggiorate rapidamente fino al decesso. Le due giovani sono state invece accompagnate negli ospedali San Carlo e Fatebenefratelli, riportando solo contusioni.

Velocità e accertamenti

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c’è l’eccesso di velocità. L’incidente è avvenuto in un tratto noto per la presenza di una curva insidiosa, nei pressi del carcere di San Vittore, dove il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo. Gli agenti della Polizia locale stanno eseguendo rilievi e verifiche per ricostruire con precisione la dinamica, compresi eventuali elementi legati alle condizioni della strada o dello stato del conducente.

Una notte finita in tragedia

La vicenda riaccende l’attenzione sulla sicurezza stradale nelle ore notturne, soprattutto nei centri urbani. In pochi secondi, un’auto potente e la perdita di controllo hanno trasformato una notte tra amici in una tragedia.