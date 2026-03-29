Clamoroso furto alla Magnani Rocca: rubati Renoir, Cézanne e Matisse Colpo nella notte nel Parmense: opere per milioni sparite dalla villa

Il colpo nella notte nella villa dei capolavori. Clamoroso furto d’arte nel Parmense. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo ignoti hanno colpito la Fondazione Magnani Rocca, a Mamiano di Traversetolo, portando via tre opere di enorme valore firmate da Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne e Henri Matisse. I ladri, secondo le prime ricostruzioni, hanno forzato il portone di Villa Magnani, riuscendo a introdursi all’interno dell’edificio e ad agire indisturbati. Il valore complessivo delle opere sottratte ammonta a diversi milioni di euro.

I tre capolavori rubati

Le opere trafugate erano esposte nella sala dei Francesi al piano superiore della villa. Si tratta di “Les Poissons” (1917) di Renoir, “Natura morta con ciliegie” (1890) di Cézanne e “Odalisca sulla terrazza” (1922) di Matisse. Tre lavori di epoche e tecniche diverse, ma accomunati da un altissimo valore artistico e collezionistico. La loro sottrazione rappresenta una perdita gravissima per il patrimonio culturale italiano.

Le indagini e la pista della videosorveglianza

Sul caso indagano i carabinieri di Parma insieme al nucleo specializzato nella tutela del patrimonio culturale. Gli investigatori stanno analizzando le immagini del sistema di videosorveglianza per ricostruire l’azione dei ladri e individuare eventuali complici. Non si esclude che si tratti di un furto su commissione, data la natura mirata delle opere sottratte e le modalità dell’azione.

Un luogo simbolo dell’arte italiana

La Fondazione Magnani Rocca è tra le istituzioni culturali più prestigiose d’Italia. Custodisce la collezione di Luigi Magnani, con opere che spaziano da Tiziano a Giorgio Morandi, passando per maestri europei come Rubens, Goya e Monet. Immersa nel verde del Parmense, la villa è conosciuta come “Villa dei Capolavori” e rappresenta un punto di riferimento per studiosi e appassionati. Proprio in questi mesi ospita una mostra dedicata al simbolismo italiano, con oltre 140 opere.

Allarme sicurezza nei musei

Il furto riaccende il tema della sicurezza nei luoghi d’arte, soprattutto nelle dimore storiche aperte al pubblico. Colpi di questo tipo, sempre più mirati, mettono in evidenza la vulnerabilità di collezioni anche di altissimo livello. Il recupero delle opere diventa ora la priorità, mentre cresce la preoccupazione per la tutela di un patrimonio unico.