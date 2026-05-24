Si dà fuoco davanti ad Amazon: 36enne gravissimo nel Torinese

L’uomo si è cosparso di benzina nello stabilimento di Torrazza Piemonte

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Un 36enne di Chivasso ha tentato il suicidio davanti al polo logistico Amazon. Trasportato al Cto di Torino con ustioni sul 65 per cento del corpo. Alla base del gesto ci sarebbero motivi sentimentali

Dramma nel pomeriggio nello stabilimento Amazon di Torrazza Piemonte, nel Torinese, dove un uomo di 36 anni si è cosparso di benzina e si è dato fuoco riportando gravissime ustioni.

Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, il 36enne, residente a Chivasso, non risulterebbe dipendente della multinazionale americana. Il gesto sarebbe maturato per ragioni di carattere sentimentale, anche se gli accertamenti delle forze dell’ordine sono ancora in corso.

I soccorsi

L’allarme è scattato immediatamente all’interno del polo logistico. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’uomo prima del trasferimento d’urgenza al Cto di Torino.

Le condizioni del ferito vengono definite estremamente gravi: avrebbe riportato ustioni sul 65 per cento del corpo ed è stato ricoverato in codice rosso.

La posizione di Amazon

In una nota ufficiale, Amazon ha espresso vicinanza alla vittima e ha confermato la piena disponibilità a collaborare con gli investigatori.

L’azienda ha precisato che il 36enne non risulta far parte del personale del sito logistico di Torrazza Piemonte. Intanto i carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto e verificando eventuali testimonianze o immagini delle telecamere presenti nell’area.

Le indagini

Gli investigatori stanno cercando di chiarire cosa abbia spinto l’uomo al gesto estremo e se vi siano stati contatti o segnali precedenti. Al momento l’ipotesi prevalente resta quella legata a una situazione personale e sentimentale particolarmente delicata.

La vicenda ha provocato forte impressione tra i lavoratori del centro logistico e nella comunità del Chivassese.

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