Legge elettorale, scontro totale tra governo e opposizioni Calenda attacca il “Melonellum”, il Pd denuncia una “prepotenza”

La riforma della legge elettorale torna al centro dello scontro politico e rischia di diventare uno dei dossier più esplosivi della legislatura. A riaccendere il confronto sono state le parole del leader di Azione, Carlo Calenda, che dal Festival dell’Economia di Trento ha bocciato l’impianto attribuito alla maggioranza, ribattezzato polemicamente “Melonellum”.

Secondo Calenda, il progetto sostenuto dal centrodestra rischia di produrre coalizioni ingestibili e profondamente eterogenee. “Da una parte ci saranno Vannacci e Tajani, dall’altra Di Battista e Renzi. Con queste alleanze non si governa”, ha dichiarato il leader centrista, sostenendo invece la necessità di un ritorno al sistema proporzionale.

Per il segretario di Azione, il modello più efficace sarebbe quello in cui ogni forza politica si presenta autonomamente agli elettori, per poi costruire accordi di governo sulla base di programmi condivisi e pesi reali emersi dalle urne.

Le accuse del Pd

Durissimo anche il giudizio del senatore del Partito democratico Dario Parrini, vicepresidente della Commissione Affari costituzionali del Senato. Parrini accusa il centrodestra di voler modificare unilateralmente “le regole del gioco” a ridosso delle elezioni.

Nel mirino dell’esponente dem ci sono soprattutto il premio di maggioranza, le liste bloccate e quella che definisce “un’anticipazione surrettizia del premierato”. Secondo il Pd, la maggioranza starebbe procedendo senza un vero confronto parlamentare, comprimendo i tempi dell’esame e ignorando le indicazioni della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa.

Parrini parla apertamente di “atteggiamento antidemocratico” e di “prepotenza senza limiti”, denunciando il rischio che la nuova legge venga approvata esclusivamente sulla base dei numeri parlamentari del centrodestra.

La linea della maggioranza

Sul fronte governativo, invece, il tema centrale resta quello della stabilità. La senatrice di Forza Italia Licia Ronzulli, intervistata da Il Giornale, difende la necessità di una riforma che consenta agli italiani di scegliere chiaramente “da chi essere governati”.

Secondo Ronzulli, il sistema attuale espone il Paese al rischio di maggioranze fragili e governi condizionati dagli equilibri parlamentari. La priorità, sostiene la maggioranza, è garantire governabilità e continuità politica, evitando il ritorno a stagioni caratterizzate da frequenti crisi di governo e cambi di maggioranza.

Il nodo politico

La discussione sulla legge elettorale si intreccia inevitabilmente con il progetto di riforma istituzionale promosso da Giorgia Meloni, a partire dal premierato. Ed è proprio questo intreccio a rendere il confronto particolarmente delicato.

Al momento non esiste ancora un testo ufficiale depositato in Parlamento, ma il dibattito politico si sta rapidamente radicalizzando. Il centrodestra punta a costruire un sistema che rafforzi l’esecutivo e renda più immediata la scelta degli elettori. Le opposizioni, invece, temono una compressione della rappresentanza e denunciano il rischio di una riforma costruita su misura per l’attuale maggioranza.

Nei prossimi mesi il confronto parlamentare potrebbe trasformarsi in uno dei principali terreni di scontro politico in vista delle future elezioni.