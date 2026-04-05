Pasqua, il Papa: "Nel buio nasce sempre qualcosa di nuovo" Leone XIV richiama Francesco: la risurrezione è speranza per il mondo

Il richiamo a Francesco e alla speranza. Un messaggio di speranza nel cuore di tempi segnati da conflitti e incertezze. Nell’omelia della messa di Pasqua, Papa Leone XIV ha ripreso le parole del suo predecessore Papa Francesco, tratte dall’esortazione apostolica Evangelii gaudium. “Anche quando sembra che Dio non esista, nel mezzo dell’oscurità sboccia sempre qualcosa di nuovo”, ha ricordato il Pontefice, sottolineando come la risurrezione di Cristo non sia un evento del passato, ma una forza viva capace di trasformare il presente.

Una “nuova creazione” per l’umanità

Nel suo intervento, il Papa ha insistito sul significato profondo della Pasqua come rinascita. La risurrezione, ha spiegato, richiama il primo giorno della creazione e annuncia che una vita nuova, più forte della morte, è già iniziata per l’umanità. “La Pasqua è un nuovo inizio”, ha detto, “la vita resa eterna dalla vittoria di Dio”. Un passaggio che lega il messaggio evangelico alla condizione attuale del mondo, segnato da crisi e tensioni globali.

L’invito ai fedeli: portare la luce nel mondo

Il Pontefice ha poi invitato i fedeli a farsi testimoni concreti di questa speranza. “Siamo noi, risorti con Cristo, che dobbiamo portarla per le strade del mondo”, ha affermato, esortando a vivere e diffondere la gioia della risurrezione. Un appello che si traduce in responsabilità personale e collettiva: trasformare la fede in azione, affinché nei luoghi segnati dalla sofferenza possa emergere la luce della vita. Il messaggio si è concluso con una benedizione universale e un augurio di pace, rivolto a un mondo attraversato da divisioni ma ancora capace, secondo il Papa, di rinnovarsi.