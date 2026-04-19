Borghi in vendita: l’Italia prova a salvarsi a colpi di incentivi Case a un euro e locali gratis: strategie locali contro lo spopolamento

Il paese che si spegne (e prova a reagire). C’è un’Italia che non fa notizia finché non sparisce. È quella dei borghi, dove il problema non è il traffico o il turismo eccessivo, ma il contrario: l’assenza. Di persone, di servizi, di futuro. A Cheremule, in Sardegna, la chiusura dell’ultimo negozio di alimentari ha reso evidente ciò che spesso resta invisibile: senza servizi essenziali, una comunità smette lentamente di esistere. La risposta del Comune è concreta: locale gratis per tre anni, zero tasse, supporto burocratico. Non un’operazione di marketing, ma un tentativo disperato di tenere accesa una luce.

L’illusione delle case a un euro

Il modello più famoso resta quello delle case a un euro. Da Bisaccia a Recoaro Terme, fino a piccoli centri dell’Emilia, l’idea ha fatto il giro del mondo: vendere immobili abbandonati a prezzo simbolico in cambio della ristrutturazione. Funziona? In parte. Attira curiosità, porta qualche investimento, accende i riflettori. Ma raramente basta. Perché una casa, da sola, non fa un paese. Servono lavoro, servizi, scuole. Senza questi elementi, il rischio è trasformare i borghi in scenografie restaurate, più che in comunità vive.

Quando il pubblico sostituisce il privato

Alcuni comuni vanno oltre, intervenendo direttamente dove il mercato si ritira. A Castignano, nelle Marche, il Comune ha rilevato l’unico distributore di carburante rimasto. Non una scelta ideologica, ma una necessità: senza benzina, un territorio isolato diventa impraticabile. In Trentino, invece, si punta sugli incentivi economici: contributi per chi compra o ristruttura casa. Le domande arrivano, i cantieri partono. Segno che l’interesse esiste. Ma resta da capire se si tradurrà in residenza stabile o in presenze temporanee.

Il rischio dell’effetto vetrina

Il punto critico è tutto qui: queste politiche attraggono, ma trattengono? Il turismo immobiliare e il fascino del borgo possono portare nuove persone, spesso straniere, ma non necessariamente nuove comunità. Il rischio è che i paesi diventino luoghi da vivere a intermittenza, seconde case più che prime vite. Una trasformazione che salva le facciate, ma non sempre il tessuto sociale.

Una sfida che non si risolve con un bando

Lo spopolamento non è solo una questione demografica, è un problema strutturale. Riguarda il lavoro, i servizi, le infrastrutture, la mobilità. Pensare di affrontarlo solo con incentivi, per quanto creativi, significa intervenire sugli effetti più che sulle cause. Eppure, c’è un elemento che accomuna tutte queste esperienze: la volontà di non arrendersi. I sindaci che inventano soluzioni, le comunità che resistono, i piccoli tentativi di invertire la rotta.

Tra resistenza e realtà

L’Italia dei borghi si reinventa perché non ha alternative. Ma la vera domanda resta aperta: si tratta di un nuovo modello di sviluppo o di una resistenza destinata a rallentare, senza fermarla, una tendenza ormai consolidata? La risposta, per ora, è sospesa tra speranza e realismo. Perché salvare un borgo non significa solo riempire case vuote. Significa riportare vita dove oggi c’è silenzio. E questa è una sfida che nessun incentivo, da solo, può vincere.