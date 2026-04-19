Lega a Milano, la piazza non risponde: più ombre che rilancio Il raduno di Salvini al Duomo tra numeri bassi e tensioni interne

Il vuoto che si vede. Ci sono piazze che fanno rumore anche quando sono silenziose. Quella della Lega a Milano è una di queste. Non per la forza della partecipazione, ma per ciò che manca: densità, entusiasmo, quella sensazione di “onda” che per anni ha accompagnato i comizi di Matteo Salvini. I numeri oscillano come sempre, ma restano modesti. Qualche migliaio di persone, sparse in uno spazio che in passato traboccava. Non è una questione aritmetica, è una questione visiva e politica: l’effetto non è quello di una mobilitazione, ma di un presidio.

Il palco e il retroscena

Sul palco si alternano i volti del sovranismo europeo, da Jordan Bardella a Geert Wilders, con Santiago Abascal collegato. Un tentativo di dare respiro internazionale a un evento che però fatica a trovare radicamento nel presente italiano. Dietro le quinte, il segnale più forte arriva da Giancarlo Giorgetti, che non sale sul palco e lascia la manifestazione prima del tempo. Non serve una dichiarazione ufficiale per cogliere il significato politico del gesto. In un partito già diviso tra pragmatismo di governo e pulsione identitaria, l’assenza pesa più di molte presenze.

Parole forti, terreno debole

Nel suo intervento, Salvini alza il tiro contro l’Europa, attacca Ursula von der Leyen e invoca lo stop al Patto di stabilità. Rilancia su gas russo e nucleare, scegliendo una linea che si discosta apertamente da quella di Giorgia Meloni. Il problema non è la radicalità del messaggio, ma il contesto in cui viene pronunciato. Senza una piazza piena e senza una sintonia evidente dentro la maggioranza, quelle parole rischiano di suonare più come una dichiarazione di isolamento che come una proposta alternativa.

La sindrome del déjà-vu

C’è qualcosa di già visto in questa giornata. Non nel senso della replica, ma della nostalgia. La Lega prova a rimettere in scena il copione che l’ha portata al successo: piazza, identità, contrapposizione all’Europa. Ma il pubblico è cambiato, il contesto pure. Oggi quella formula sembra perdere presa. Non perché i temi siano scomparsi, ma perché non riescono più a tradursi automaticamente in consenso visibile. E una piazza che non si riempie è il primo segnale di questa trasformazione.

Quando il rilancio non decolla

Più che un flop rumoroso, è un mancato decollo. La differenza è sottile ma significativa: non c’è un crollo improvviso, ma una difficoltà persistente a risalire. La manifestazione di Milano avrebbe dovuto segnare una ripartenza. Ha invece confermato una fatica. In politica, le piazze non mentono mai del tutto. Possono essere interpretate, gonfiate, raccontate. Ma alla fine restituiscono sempre un dato di realtà. E quella realtà, oggi, per la Lega è meno solida di quanto il palco provi a suggerire.