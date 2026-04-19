Neonato lasciato alla Croce Rossa di Bergamo con un biglietto: "Sei amato" Il piccolo trovato nella Culla per la Vita, sta bene ed è stato affidato ai medici

La scoperta nella mattinata. È stato trovato intorno alle 9.45 di questa mattina nella Culla per la Vita della Croce Rossa Italiana di Bergamo. Un neonato, lasciato in sicurezza all’interno della struttura predisposta proprio per accogliere in anonimato i bambini, è stato subito preso in carico dai volontari e dal personale sanitario. Il piccolo era in buone condizioni di salute. Accanto a lui, una breve ma intensa lettera, scritta probabilmente da chi lo ha lasciato: parole cariche di dolore e affetto, in cui si legge l’augurio di “una vita piena di gioia e serenità” e la consapevolezza di non poterla garantire in quel momento. Un messaggio che si chiude con una dichiarazione semplice e potente: “Sei stato tanto amato. Ti amo tanto”.

L’intervento dei sanitari

Dopo il ritrovamento, il neonato è stato immediatamente nutrito e assistito. In seguito è stato trasferito in ospedale per gli accertamenti del caso e per garantire tutte le cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione. Le procedure attivate sono quelle previste dalla normativa italiana per i casi di abbandono in anonimato, che tutelano sia il bambino sia la persona che ha scelto di affidarlo alla struttura senza lasciare tracce della propria identità.

Il ruolo delle Culle per la Vita

Le Culle per la Vita rappresentano uno strumento di sicurezza e prevenzione, pensato per evitare abbandoni in condizioni di rischio. Strutture protette, accessibili e anonime, che permettono di lasciare un neonato garantendogli immediata assistenza. Il caso di Bergamo riporta l’attenzione su queste iniziative, spesso poco conosciute ma fondamentali per offrire una possibilità in situazioni di estrema difficoltà.