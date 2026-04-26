Incidenti: addio al modulo blu, ora si fa tutto dallo smartphone La constatazione amichevole diventa digitale con il nuovo regolamento IVASS

Dal prossimo 8 aprile è entrato ufficialmente in vigore il nuovo regolamento emanato da IVASS, che introduce una novità destinata a cambiare le abitudini degli automobilisti italiani: la constatazione amichevole digitale, compilabile direttamente da smartphone, tablet o computer.

La cosiddetta CAI elettronica affianca il tradizionale modulo cartaceo, segnando un passo deciso verso la digitalizzazione delle pratiche assicurative. L’obiettivo è rendere più semplice e veloce la gestione degli incidenti stradali, riducendo errori e tempi di trasmissione.

Come funziona la nuova procedura

Per compilare la constatazione amichevole digitale è necessario accedere all’app o al sito web della propria compagnia assicurativa, dove sarà disponibile una sezione dedicata. Una volta entrati, si procede inserendo i dati della polizza, del veicolo e del conducente, seguiti da data, ora e luogo del sinistro.

La dinamica dell’incidente può essere descritta anche attraverso uno schema grafico, mentre è possibile allegare fotografie scattate direttamente sul posto. Il passaggio finale prevede la firma digitale, effettuabile tramite SPID o carta d’identità elettronica, prima dell’invio automatico alla compagnia.

Vantaggi della CAI digitale

La nuova modalità garantisce tempi immediati di trasmissione, con il modulo che arriva in tempo reale all’assicurazione. La precisione dei dati risulta più elevata grazie alla precompilazione automatica e all’uso della geolocalizzazione GPS. Anche la gestione degli allegati diventa più semplice, eliminando la necessità di invii separati.

Non cambia invece il valore legale del documento: la CAI digitale ha la stessa validità di quella cartacea, purché firmata da entrambe le parti tramite strumenti di firma elettronica avanzata.

Quando serve ancora il modulo cartaceo

Nonostante la spinta verso il digitale, il vecchio “modulo blu” non scompare. Rimane una soluzione fondamentale in caso di problemi tecnici, come assenza di connessione o batteria scarica.

Inoltre, la procedura digitale è attualmente limitata agli incidenti tra veicoli con targa italiana avvenuti sul territorio nazionale. In presenza di veicoli stranieri, sarà ancora necessario utilizzare il modulo cartaceo internazionale.

Prospettive e impatto sul settore

L’introduzione della CAI digitale rappresenta un passaggio importante nel processo di modernizzazione del sistema assicurativo italiano. Le compagnie sono ora obbligate a fornire strumenti adeguati ai clienti, contribuendo a uniformare e semplificare le procedure. Nel medio periodo, questa innovazione potrebbe ridurre contenziosi, migliorare la qualità delle informazioni raccolte e velocizzare i risarcimenti, incidendo positivamente sull’intero settore.