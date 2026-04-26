Calcio italiano tra intoccabili e fallimenti che non insegnano mai Inchieste, arbitri sotto accusa e fallimenti sportivi: un mondo scollegato dalla realtà

C’è qualcosa di profondamente stonato nel calcio italiano. Ogni volta che emerge un’inchiesta, come quella che oggi coinvolge Gianluca Rocchi, la reazione è sempre la stessa: sorpresa di facciata, indignazione di rito, promesse di cambiamento. Poi tutto torna come prima. E invece no, non è tutto come prima. Perché fuori da questo mondo chiuso, autoreferenziale, sempre più distante dalla realtà, il calcio italiano continua a perdere credibilità. E risultati. Il sospetto che si respira oggi, tra designazioni pilotate e pressioni al Var, riporta alla memoria Calciopoli. Ma la cosa più inquietante è un’altra: sembra che nulla sia stato davvero imparato da allora.

Milioni, potere e zero risultati

Dirigenti, arbitri, manager: un sistema che si muove tra stipendi milionari, potere concentrato e logiche interne spesso incomprensibili per chi sta fuori. Un mondo che parla a sé stesso, che si autoassolve, che difende equilibri più che merito. E mentre si discute di chi arbitra chi, di chi è “gradito” o meno, il calcio italiano smette di essere competitivo dove conta davvero. Basta guardare alla FIFA World Cup: l’Italia è arrivata alla terza bocciatura, un fallimento storico che da solo dovrebbe bastare a far saltare ogni alibi. Ma non succede. Perché il sistema resta lo stesso.

Le ombre dell’inchiesta

Le accuse che riguardano Rocchi — tutte da verificare, certo — parlano di un meccanismo che, se confermato, va ben oltre il singolo episodio. Non si tratta solo di un arbitro o di una partita. Si tratta di un modo di gestire il potere. Il sospetto di designazioni “orientate”, di interferenze nel Var, di decisioni non più autonome mina alla base la credibilità del campionato. E quando viene meno la fiducia, il danno è irreparabile. Anche perché il problema non è solo giudiziario. È culturale.

Un calcio chiuso nel suo recinto

Il punto è che il calcio italiano sembra vivere in un mondo parallelo. Un recinto dorato, fatto di privilegi, carriere costruite all’interno dello stesso sistema, dinamiche che raramente vengono messe davvero in discussione. Chi prova a denunciare, come l’ex assistente Domenico Rocca, resta spesso isolato. Chi decide, invece, continua a muoversi dentro logiche opache, lontane da qualsiasi reale accountability. E intanto il pubblico si allontana, disilluso. Non solo per gli scandali, ma per la sensazione che tutto sia già scritto altrove.

Serve una rottura vera

Le parole del ministro Andrea Abodi, che invoca conseguenze, suonano familiari. Troppe volte sono state pronunciate, troppe poche volte seguite da azioni reali. Se questa inchiesta si fermerà alla superficie, se non porterà a una revisione profonda del sistema, allora sarà solo l’ennesima occasione persa. Il problema non è un uomo, non è un arbitro, non è una singola partita. Il problema è un intero sistema che continua a proteggere sé stesso mentre perde terreno ovunque. E a quel punto, più che uno scandalo, diventa una resa.